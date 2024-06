Bei strah­len­dem als auch reg­ne­ri­schem Wet­ter fand von 14. bis 16. Juni das Bezirks­mu­sik­fest mit Marschwer­tung in Gam­pern statt. Die 175 Jah­re des Musik­ver­eins Gam­pern wur­den defi­ni­tiv gebüh­rend und bes­tens orga­ni­siert gefeiert!

Sage und schrei­be 49 Kapel­len, dar­un­ter Kapel­len aus Deutsch­land, Salz­burg und Brau­nau, tra­ten zur heu­ri­gen Marschwer­tung an und erreich­ten 47 Aus­ge­zeich­ne­te und zwei Sehr Gute Erfol­ge. Den Punk­te­sieg in der Stu­fe D hol­te sich die Bür­ger­mu­sik­ka­pel­le Mond­see mit 97,19 Punk­ten, in der Stu­fe E (Show) die Markt­mu­sik­ka­pel­le See­wal­chen mit 96,59 Punkten.

Bei der Marschwer­tung wer­den Kapel­len je nach Schwie­rig­keits­stu­fen in 10 Kri­te­ri­en­grup­pen wie dem Antre­ten, Abmarsch, der Schwen­kung, der Gro­ßen Wen­de oder z.B. der Musi­ka­li­schen Aus­füh­rung bewer­tet von drei Bewer­tern bewer­tet. Im heu­ri­gen Jahr waren dies Ing. Micha­el Jandl (LL), DI Albert Gaffl (FR) und Flo­ri­an Schraml (SD), die sicht­lich beein­druckt von den Leis­tun­gen der Vöck­la­bru­cker Kapel­len waren.

Am Sonn­tag stell­ten sich sechs Jugend­or­ches­ter der Jugend­marschwer­tung, die von Wer­ner Deutsch (Ehren­be­zirks­mit­glied), Esther Reichl (Direk­to­rin der LMS Vöck­la­bruck) und Caro­li­ne Macher (Cho­reo­gra­fin bei den Tsch­em­pern­kids) bewer­tet wur­den. Den Sieg in der Grup­pe „Mar­schie­ren“ erhielt das JBO Regau, im musi­ka­li­schen Auf­tritt die Atterlake’is und im krea­ti­ven Bereich die Hausrookies.

Nicht nur rund um den 4‑Kanter, bei dem die Kapel­len ihre Leis­tun­gen dar­bo­ten, auch im Fest­zelt kamen die Besu­cher zum musi­ka­li­schen Hoch­ge­nuss. Am Frei­tag unter­hiel­ten Bras­si­li­kum und die Most­pres­sers die begeis­ter­ten Besu­cher, am Sams­tag die Gmischdn und Bras­sa­ran­ka, am Sonn­tag die MMK See­wal­chen und Aqua­ran­ka. Wah­re Blas­mu­sik vom Feinsten!

Die Bezirks­lei­tung gra­tu­liert dem Musik­ver­ein Gam­pern sehr sehr herz­lich zu die­sem aus­ge­zeich­ne­ten Fest und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit!

„Hoch die Hän­de – gro­ße Wen­de!“ Das Mot­to der Gam­per­ner und die­ses wahr­lich gran­dio­se Fest­wo­chen­en­de wird sicher noch vie­len lan­ge in Erin­ne­rung bleiben.

2025 fin­det das Bezirks­mu­sik­fest in St. Geor­gen in Atter­gau statt!