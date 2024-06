Ein LKW-Fah­rer ist am Frei­tag sturz­be­trun­ken mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Auto kol­li­diert. Der Mann saß mit fast drei Pro­mil­le hin­ter dem Steuer.

Mit sei­nem Fir­men-LKW fuhr ein 28-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck am 21. Juni 2024 gegen 21:30 Uhr auf der Gemein­de­stra­ße Am Irr­see Rich­tung Ober­ho­fen am Irrsee.

Im Bereich der Kreu­zung Am Irr­see mit Hof kam ihm ein 58-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit sei­nem PKW ent­ge­gen. Es kam zur Fron­tal­kol­li­si­on, bei dem der 28-Jäh­ri­ge, der kei­nen Sicher­heits­gurt ver­wen­de­te, Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des erlitt.

Er wur­de ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Auch der 58-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt, ver­wei­ger­te jedoch eine Ver­sor­gung im Kran­ken­haus. Die obli­ga­to­ri­schen Alko­tests erga­ben ein posi­ti­ves Ergeb­nis beim 28-Jäh­ri­gen. Er erziel­te 2,94 Pro­mil­le, wes­halb ihm sein Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men wur­de, so die Polizei.