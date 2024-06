In Vöck­la­bruck ist Mitt­woch­abend ein Moped­len­ker gegen ein Auto geprallt. Der Bursch wur­de vom Not­arzt ver­sorgt und ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Eine 45-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 12. Juni 2024 gegen 20:25 Uhr mit ihrem PKW auf der B143 Haus­ruck­stra­ße, Bahn­hof­stra­ße von Unge­n­ach kom­mend Rich­tung soge­nann­ter “Lei­ner-Kreu­zung”. Zur sel­ben Zeit lenk­te ein 15-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck sein Moped hin­ter dem PKW auf der B143 Haus­ruck­stra­ße Rich­tung soge­nann­ter “Lei­ner-Kreu­zung”.

Die 45-Jäh­ri­ge beab­sich­tig­te auf Höhe der Park­platz­ein­fahrt des Bahn­ho­fes in Vöck­la­bruck zu wen­den. Hier­zu fuhr sie in die Fahr­bahn­mit­te und brems­te auf­grund von Gegen­ver­kehr bis zum Still­stand ab. Anschlie­ßend setz­te sie ihr Fahr­zeug wie­der in Bewegung.

Moped­len­ker konn­te nicht recht­zei­tig bremsen

Der 15-Jäh­ri­ge konn­te sein Moped nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen und ver­such­te noch nach links aus­zu­wei­chen. Dabei prall­te er gegen die Fah­rer­sei­te des PKW. Der Jugend­li­che stürz­te auf den Asphalt und ver­letz­te sich unbe­stimm­ten Gra­des. Nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung wur­de der 15-Jäh­ri­ge in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.