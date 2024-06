Att­nang-Puch­heim. Am Frei­tag, 21. Juni fin­det in der Gale­rie Schloss Puch­heim die zwei­te Ver­nis­sa­ge unter der neu­en Lei­tung von Dr. Peter Ass­mann statt. Um 19 Uhr wird die Aus­stel­lung „…Räum­li­ches…“ des Künst­lers Gott­fried Ecker eröff­net. Der Künst­ler selbst sagt über sei­ne Wer­ke Fol­gen­des: „Im all­ge­gen­wär­ti­gen Raum wir­ken Raum­be­grif­fe belang­los, beschrei­ben nur den Ort des Gesche­hens. Viel­leicht steht das Räum­li­che für etwas, das wir uns erar­bei­ten müs­sen, in Erin­ne­rung unse­rer Erfah­run­gen und Emp­fin­dun­gen, in einem offe­nen Spiel. In mei­nem Schaf­fen ist der Raum die Absicht, das The­ma das vor­ge­dach­te Ziel. Viel­mehr kre­iert der Pro­zess der Arbeit die Räum­lich­keit als unab­ding­ba­res Not­wen­dig­keit für das Werk.“

In Ergän­zung zur Aus­stel­lung von Gott­fried Ecker wer­den eine Aus­wahl his­to­ri­scher Salz­kam­mer­gut­an­sich­ten gezeigt. Wei­ters gibt es im Hof des Schlos­ses Puch­heim Kunst­wer­ke von Stu­die­ren­den der Kunst­uni­ver­si­tät Linz in Form von Graf­fi­ti zu begutachten.