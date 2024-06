Wolf­gang Buch­in­ger, Karin Schö­berl und Micha­el Nake (alle UYC Wolf­gang­see) haben es geschafft und krö­nen sich am Traun­see zum Yng­ling-Welt­meis­ter 2024!

Als frisch geba­cke­ne öster­rei­chi­sche Staats­meis­ter ist die Crew vom UYC Wolf­gang­see zur WM an den Traun­see (UYC Traun­see, 18.05.–25.05.2024) gereist und konn­te ihr Poten­zi­al voll abru­fen. In 10 umkämpf­ten Wett­fahr­ten gelan­gen Buchinger/Schöberl/Nake im inter­na­tio­na­len Spit­zen­feld der 50 ange­reis­ten Yng­ling-Teams (aus 7 Natio­nen) gleich 4 Wett­fahrt­sie­ge und auch sonst eine star­ke Serie. Ins­be­son­de­re galt es das Team von Rei­nier de Kler und die wei­te­ren star­ken hol­län­di­schen Mann­schaf­ten in Schach zu hal­ten, was bis zum Schluss aus­ge­zeich­net gelang.

Buch­in­ger & Co. leis­te­ten sich bis zur vor­letz­ten 8.Wettfahrt kei­ne Pat­zer. Platz 20 im vor­letz­ten Ren­nen bedeu­te­te gleich­zei­tig vor dem Schluss­tag einen von den Ver­fol­gern nicht mehr auf­zu­ho­len­den Vor­sprung und damit den vor­zei­ti­gen Titelgewinn.

Wof­gang Buch­in­ger, Karin Schö­berl und Micha­el Nake tre­ten damit in die Fuß­stap­fen von Club­kol­le­gen Rudi Mayr, der 2015 (mit Anna und Philp­pe Bousta­ni), damals im Heim­re­vier sei­nen bereits 2.Yngling WM Titel fei­ern konnte.

Für den UYC Wolf­gang­see ist es damit der ins­ge­samt 3. Welt­meis­ter­ti­tel im Yngling!

Alle Ergeb­nis­se gibt es unter:

https://digital.segelverband.at/regattakalender/ergebnis/yngling-worlds-2024–10329/