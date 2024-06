Auch heu­er stan­den bei den drit­ten Klas­sen unse­rer Volks­schü­ler wie­der die Auf­ga­ben der Gemein­de als Teil der poli­ti­schen Bil­dung auf dem Lehrplan.

Wofür ist die Gemein­de zuständig?

Wie wird man Bürgermeister?

Wie hei­ßen die Ent­schei­dungs­gre­mi­en in einer Gemeinde?

Was wür­de pas­sie­ren, wenn die Gemein­de ihren Ver­pflich­tun­gen nicht nach­kom­men würde?

Wie läuft eine Gemein­de­rats­sit­zung ab?

Wel­che Auf­ga­ben wer­den zB in der Bau­ab­tei­lung erledigt?

Dies sind alles Fra­gen über Fra­gen, die den Mäd­chen und Buben der 3a und 3b-Klas­se sowie der JAMI-Klas­se, kind­ge­recht und durch unter­schied­li­che Aktio­nen beant­wor­tet werden.

Um die kom­mu­na­le Ver­wal­tung anschau­lich und infor­ma­tiv näher zu brin­gen, hat sich die Markt­ge­mein­de See­wal­chen daher seit dem letz­ten Jahr eini­ge Neue­run­gen ein­fal­len lassen.

Bür­ger­meis­ter­be­such, Rat­haus­tour, Plan­spiel & Busfahrt

Jede drit­te Klas­se erlebt seit dem Jahr 2023 einen gan­zen Vor­mit­tag lang ihre Gemein­de haut­nah. Wäh­rend zu Beginn der Bür­ger­meis­ter höchst­per­sön­lich in die Schu­le kommt und sich den vie­len Fra­gen der Schüler:innen stellt und einen ers­ten Ein­blick in die Kom­mu­nal­ver­wal­tung gibt, steht in wei­te­rer Fol­ge der Besuch im Rat­haus – und neu: auch im Bau­hof – auf dem Programm.

Dort geben die Mitarbeiter:innen der ein­zel­nen Abtei­lun­gen im Rah­men von Füh­run­gen und eines Plan­spiels ver­ständ­li­che und inter­es­san­te Ein­bli­cke in den Gemein­de­all­tag. Flä­chen­wid­mungs­plä­ne wer­den ange­se­hen, Mel­de­ab­fra­gen getä­tigt, ein Blick in den Tre­sor gewor­fen, sogar auf dem Bür­ger­meis­ter­ses­sel Platz genom­men und und und.

Gestärkt durch eine Jau­se fin­det zum Abschluss eine Gemein­de­rats­sit­zung im Rat­haus­saal statt. Dort wird von den Kin­dern eif­rig bera­ten und dis­ku­tiert und auch der eine oder ande­re Beschluss gefasst.

Beglei­tet wird der Bür­ger­meis­ter dabei immer von Lehr­ling Astrid May­er­ho­fer, die heu­er ihren Lehr­ab­schluss im Rat­haus absol­viert und zukünf­tig im Bür­ger­ser­vice der Markt­ge­mein­de ihren Platz einnimmt.

Ab Herbst dür­fen wir dann mit Jakob Schie­mer ab einen neu­en Lehr­ling im Amt will­kom­men hei­ßen. Beson­ders wich­tig ist dabei, den Kin­dern auch die Mög­lich­keit, den span­nen­den und zukunfts­si­che­ren Lehr­be­ruf „Verwaltungsassistent/in“ zu ergrei­fen, aufzuzeigen.

Um auch einen Über­blick über die Grö­ße und Viel­falt des See­walch­ner zu bekom­men, gibt es kurz vor den Som­mer­fe­ri­en stets noch eine Bus­fahrt durch das Gemein­de­ge­biet, in deren Rah­men der Bür­ger­meis­ter inter­es­san­te und zum Teil auch sehr lus­ti­ge Anek­do­ten erzählt. Als Beloh­nung für das auf­merk­sa­me Zuhö­ren gibt es für die Kin­der zum Abschluss Eis oder Süßes.

Das Team der Markt­ge­mein­de See­wal­chen a.A. freut sich bereits jetzt auf den Besuch der drit­ten Klas­sen im Jahr 2025! Unse­re Kin­der – unse­re Zukunft!