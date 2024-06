Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de wur­de eine der tra­di­ti­ons­reichs­ten Brauch­tums­ver­an­stal­tung des Turn­ver­ein Gmun­den 1861 gefei­ert. Bei Ein­bruch der Dun­kel­heit wan­der­ten die Teil­neh­mer mit einem Fackel­zug vom Turn­er­heim Wun­der­burg zum auf­ge­rich­te­ten Holz­stoß am Kalvarienberg.

Mit sinn­vol­len Sprü­chen, Lie­dern und Sei­tel­pfei­fer Ein­la­gen wur­de die Fei­er gestal­tet. In der Feu­er­re­de wur­de auf die Bedeu­tung der Son­nen­wen­de in der Geschich­te der Mensch­heit und in der Gegen­wart hingewiesen.

Beein­dru­ckend war das ent­fa­chen des Sonn­wend­feu­ers durch die Jugend und das auf­lo­dern der Flam­men in den Nachthimmel.

Nach dem Nie­der­bren­nen des Feu­ers wur­de der Brauch des Feu­er­sprin­gens aus­gie­big wahr­ge­nom­men. Die Fei­er wur­de mit dem Hoamat­land wür­dig beendet.

Der laue Som­mer­abend lies auf der Ter­ras­se der Wun­der­burg den Abend mit Musik und Gesang aus­klin­gen, wobei die Gesel­lig­keit bei Speis und Trank nicht zu kurz kam.