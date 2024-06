In Stein­bach am Atter­see stan­den Ein­satz­kräf­te am spä­ten Frei­tag­abend bei einem Per­so­nen­ret­tungs­ein­satz am Atter­see im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Was­ser­ret­tung wur­den zu einer “Per­son in Not auf Gewäs­ser” im Bereich des Tauch­ein­stiegs Schwar­ze Brü­cke alar­miert. Der Not­arzt­hub­schrau­ber lan­de­te auf der B152 See­lei­ten­stra­ße. Ein Trans­port einer Per­son war dann aber offen­sicht­lich nicht not­wen­dig, hieß es.

Die B152 See­lei­ten­stra­ße war zwi­schen Stein­bach am Atter­see und Weyr­egg am Atter­see für etwa eine Drei­vier­tel­stun­de gesperrt.