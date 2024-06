Mit James Blunt gelang es flo­ro bei der elf­ten Aus­ga­be des Fes­ti­vals „Gmun­den rockt“ zum ers­ten Mal einen Welt­star auf die Fes­ti­val-Büh­ne zu brin­gen. Die öster­rei­chi­sche Sän­ge­rin Lau­ra Bil­ge­ri unter­stütz­te Blunt als Sup­port und sorg­te gleich ein­mal für ordent­lich Stim­mung. Als der Welt­star Gmun­dens größ­te Büh­ne rock­te, spiel­te auch das Wet­ter mit. Der Stim­mung tat das anfangs beschei­de­ne Wet­ter kei­nen Abbruch. Blunt-Fans kamen beim Kon­zert auf ihre Kos­ten, der Eng­län­der brach­te alle sei­ne größ­ten Hits mit. Aber nicht nur das: Auch eini­ge Lie­der von sei­nem neu­en Album „Who We Used To Be“ durf­ten nicht fehlen.

Bus­sis und ganz viel Amo­re gab es schließ­lich am zwei­ten Tag des „Gmun­den rockt“. Mit „Wan­da“ beehr­te das Gmun­de­ner Publi­kum eine der gro­ßen Rock­bands Öster­reichs. Und sie star­te­ten ihr Kon­zert gleich mit einem ihrer größ­ten Hits. So gelang es der Band die Fans sofort in ihren Bann zu zie­hen und die Stim­mung immer wei­ter in die Höhe zu trei­ben bis schließ­lich am Ende kei­ner mehr gehen woll­te. Die Fans for­der­ten, als bereits der Abbau begann, noch immer eine Zugabe.

„Pop­li­te“, die Vor­grup­pe der „Seer“ und eine Vokal­for­ma­ti­on aus der Süd­stei­er­mark, mach­te schließ­lich mit ihrer Show fast schon den „See­rn“ Kon­kur­renz. Sie gaben die größ­ten Hits der gesam­ten Musik­ge­schich­te zum Bes­ten und heiz­ten so das Publi­kum per­fekt für die Kult­band die „Seer“ ein. Der Him­mel wein­te schluss­end­lich auch am drit­ten Tag. Ob es dar­an lag, dass die Seer von ihrem Gmun­de­ner Publi­kum Abschied nah­men, sei dahin­ge­stellt. Mit ihrer 28-jäh­ri­gen Büh­nen-Erfah­rung wuss­te die Kult­band sofort, wie sie ihr Publi­kum in ihre Sei­te zogen. So wun­der­te es nicht, dass die Stim­mung von Anfang an her­vor­ra­gend war und das Publi­kum bis zum Schluss an der Sei­te der „Seer“ waren. Nach den Kon­zer­ten nahm sich die Band auch noch aus­rei­chend Zeit, um sich bei ihren Fans per­sön­lich mit Auto­gram­men und Fotos zu ver­ab­schie­den.

Ver­an­stal­ter sagen „Dan­ke“ an die Fans

Die Ver­an­stal­ter selbst möch­ten sich noch mit ein paar Wor­ten direkt an die Fans des Fes­ti­vals wen­den: „Wir wol­len uns bei den Leu­ten, die gekom­men sind, bedan­ken. Vier­mal aus­ver­kauft ist eine gro­ße Ansa­ge und berei­tet uns eine gro­ße Freu­de sowie Dank­bar­keit. Trotz des nicht so guten Wet­ters hat­ten wir jeden Tag eine wirk­lich gran­dio­se Stim­mung. Dan­ke für euer Kom­men“, sagt Robert Zau­ner, Geschäfts­füh­rer von flo­ro. Flo­ri­an Wer­ner, eben­falls Geschäfts­füh­rer von flo­ro, ergänzt: „Auch ich möch­te mich bei euch Fans recht herz­lich bedan­ken. Ihr macht es mög­lich, dass wir das Jahr für Jahr bei einem tol­len Ambi­en­te mit fan­tas­ti­schen Künst­lern spie­len kön­nen. Ihr macht es mög­lich, dass ‚Gmun­den rockt‘ auch nächs­tes Jahr wie­der statt­fin­den kann. Dan­ke, dass ihr gekom­men seid, trotz dem beschei­de­nen Wet­ter. Für das Wet­ter kön­nen wir Ver­an­stal­ter nichts, umso schö­ner ist es, dass wir trotz­dem gemein­sam auch 2024 Gmun­den rock­ten.“

Flo­ro freut sich schon jetzt, auf ein hof­fent­lich wie­der rest­los aus­ver­kauf­tes „Gmun­den rockt“ 2025 und auf eben­so freu­di­ge Fans wie die­ses Jahr. Das Fes­ti­val wird nächs­tes Jahr von 29. Mai bis 1. Juni statt­fin­den. Einen ers­ten Head­li­ner darf flo­ro bereits ver­kün­den: Die Aus­tro-Pop-Band „Edmund“ wird am 31. Mai Gmun­den rocken.

Infos unter: www.floro.at