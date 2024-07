Ein betrun­ke­ner Auto­len­ker ist Sams­tag­abend als Geis­ter­fah­rer auf die A1 auf­ge­fah­ren. Schließ­lich blieb der Mann auf dem rech­ten Fahr­strei­fen ste­hen, schal­te­te die Beleuch­tung aus und leg­te sich am Fah­rer­sitz schlafen.

Der 23-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Amstet­ten lenk­te sei­nen PKW am 06. Juli 2024 gegen 22:10 Uhr auf der A1 West­au­to­bahn im Bereich Mond­see in einem Bau­stel­len­be­reich auf der Wie­ner Rich­tungs­fahr­bahn ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung. Im Gemein­de­ge­biet von St. Lorenz blieb er auf dem rech­ten Fahr­strei­fen ste­hen, schal­te­te die Beleuch­tung aus und leg­te sich am Fah­rer­sitz schlafen.

Auto­fah­rer mel­de­ten Vor­fall bei der Polizei

Zwi­schen­zeit­lich gin­gen meh­re­re Not­ru­fe bezüg­lich des Geis­ter­fah­rers bezie­hungs­wei­se des unbe­leuch­tet abge­stell­ten Fahr­zeu­ges bei der Lan­des­leit­zen­tra­le ein.

Len­ker schlief tief und fest mit 1,6 Pro­mil­le im Blut

Beim Ein­tref­fen der Strei­fen konn­te der 23-Jäh­ri­ge in sei­nem ver­sperr­ten PKW nur mit Mühe geweckt wer­den. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 1,60 Pro­mil­le. Dem Len­ker wur­de der Füh­rer­schein an Ort und Stel­le vor­läu­fig abge­nom­men. Er wird ange­zeigt, so die Polizei.