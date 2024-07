Bemid­ji, USA – Das 9‑köpfige Ein­rad-Sport Aus­tria Team hat bei den Ein­rad-Welt­meis­ter­schaf­ten in Min­ne­so­ta, USA, von 14. bis 26. Juli her­aus­ra­gen­de Erfol­ge erzielt. Bei der Ver­an­stal­tung, an der über 30 Natio­nen teil­nah­men, gewann Öster­reich 14 Medail­len in der Eli­te-Klas­se und 20 Medail­len in den Nach­wuchs-Alters­klas­sen. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die Leis­tun­gen von Ben Soja, Felix Regels­ber­ger, Eve­lyn Rohn und den Nach­wuchs­ta­len­ten Lea und Anna Söser.

Erfol­ge in der Eliteklasse

Ben Soja ver­tei­dig­te sei­nen Welt­meis­ter-Titel im Cross Coun­try in beein­dru­cken­der Manier und wur­de zum Spit­zen­rei­ter der Her­ren bei den 21. Ein­rad-Welt­meis­ter­schaf­ten. Neben Gold hol­te er noch zwei Sil­ber­me­dail­len im Cyclo­cross und im Uphill sowie zwei Bron­ze­me­dail­len beim 50km Loop the Lake-Ren­nen und beim Road Cri­te­ri­um Unli­mi­t­ed Final. Felix Regels­ber­ger, der Spe­zia­list für 36-Zoll-Stra­ßen­ein­rad fah­ren, sicher­te sich den Vize-Welt­meis­ter-Titel im Road Cri­te­ri­um Unli­mi­t­ed und Bron­ze beim 10 Kilo­me­ter-Road-Race Unlimited.

Das jun­ge öster­rei­chi­sche Damen-Team über­rasch­te die inter­na­tio­na­le Welt­spit­ze. Die 14-jäh­ri­ge Aus­nah­me­ath­le­tin Lea Söser hol­te sich den Vize-Welt­meis­ter­ti­tel im Tri­al und Cyclo­cross. Ihre 12-jäh­ri­ge Schwes­ter Anna Söser begeis­ter­te das Publi­kum und sicher­te sich die Bron­ze­me­dail­le im Road Cri­te­ri­um der 24-Zoll-Klas­se. Die 19 jäh­ri­ge Eve­lyn Rohn ergänz­te die Medail­len­samm­lung mit vier Bron­ze­me­dail­len und Top-Leis­tun­gen im Palet­ten-Hoch­sprung, Hoch­sprung über die Stan­ge, Palet­ten-Weit­sprung und Trial.

Her­vor­ra­gen­de Leis­tun­gen unse­rer Nachwuchs-Talente

Die ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­wuchs­ta­len­te Lea und Anna Söser, bekannt als die “Super Sis­ters”, hol­ten gemein­sam drei Medail­len in der Erwach­se­nen-Eli­te­klas­se und beein­druck­ten im inter­na­tio­na­len Nach­wuchs. In ihren Alters­klas­sen gewan­nen sie zahl­rei­che wei­te­re Medail­len. Lea Söser sicher­te sich die zwei offi­zi­el­len Junio­ren-Welt­meis­ter­ti­tel in Flat­land und Street. Ins­ge­samt hol­te sie 9x Mal Gold, 4x Mal Sil­ber und 1x Mal Bron­ze in ihrer Alters­klas­se und wur­de zum inter­na­tio­na­len Nach­wuchs-Star die­ser Ein­rad-Welt­meis­ter­schaf­ten. Anna Söser gewann 4x Gold und 2x Bron­ze in ihrer Alters­klas­se. Der amtie­ren­de öster­rei­chi­sche Junio­ren-Staats­meis­ter im Downhill, David Mayr, gewann sei­ne Alters­klas­se im Muni Downhill Eli­te und hol­te Gold. Er gewann zudem Sil­ber im Uphill und wur­de Fünf­ter im Tri­al. Sei­ne Schwes­ter Kat­rin Mayr zeig­te ihr Talent mit einem sieb­ten Platz im Tri­al und zwei vier­ten Plät­zen im Downhill und Cross Coun­try in der Standard-Klasse.

Zusam­men­fas­sung der Medaillen

Ins­ge­samt gewann das Ein­rad-Sport Aus­tria Team 1x Gold‑, 5x Sil­ber- und 8x Bron­ze­me­dail­len in der Eli­te-Klas­se sowie 14x Gold‑, 3x Sil­ber- und 3x Bron­ze­me­dail­len in den Jugend-Alters­klas­sen. Die­se her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen unter­strei­chen das Poten­zi­al und die Zukunft des öster­rei­chi­schen Einrad-Sports.