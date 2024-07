Drei Tage Spaß und Unter­hal­tung hieß es kürz­lich für die Bewoh­ne­rIn­nen im Alten- und Pfle­ge­heim Wein­berg­hof. Die Pflegestarter*innen der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den schnür­ten zum Abschluss des ers­ten Aus­bil­dungs­jah­res ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für die BewohnerInnen.

Im Rah­men des Unter­richts „Berufs­spe­zi­fi­sche Pra­xis im Lang­zeit­be­reich“ lern­ten die Gmund­ner Pflegestarter*innen den Umgang mit älte­ren Men­schen in Alten- und Pfle­ge­hei­men ken­nen. Das gan­ze Schul­jahr über besuch­ten die Schü­le­rIn­nen regel­mä­ßig das Pfle­ge­heim und konn­ten so ers­te Erfah­run­gen sam­meln. Nach­dem die Zusam­men­ar­beit mit den Bewoh­ne­rIn­nen im Wein­berg­hof so gut funk­tio­nier­te, beschlos­sen die Schü­le­rIn­nen auf ganz beson­de­re Wei­se „DAN­KE“ zu sagen.

3 Pro­jek­te 3 Tage

Die Schü­le­rIn­nen kre­ierten drei unter­schied­li­che Pro­jek­te für drei Tage und fokus­sier­ten sich dabei auf ver­schie­de­ne Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten. So stan­den an Tag 1 „Alte Wer­te“ und Krea­tiv­ar­bei­ten im Vor­der­grund, wobei einen Vor­mit­tag lang gehä­kelt, gestrickt und gebas­telt wur­de. Der krea­ti­ve Tag ende­te dann mit einer Vor­stel­lung des Films „Im wei­ßen Rössl am Wolf­gang­see“ und Sitz Yoga.

Der 2. Tag star­te­te mit Gesell­schafts­spie­len: Es wur­de im Sitz­kreis getanzt oder Kar­ten gespielt. Danach ging es zur Spie­le-Olym­pia­de, wo es ver­schie­de­ne Sta­tio­nen zu meis­tern gab und zum Abschluss eine Sie­ger­eh­rung gefei­ert wurde.

Am letz­ten Tag stand als beson­de­res High­light eine gemein­sa­me Schiff­fahrt am Traun­see mit der „Traun­see­schiff­fahrt“ am Programm.

In die­sen drei Tagen konn­ten die Pflegestarter*innen noch­mal ihr Wis­sen in Bewe­gungs- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten ver­tie­fen und sich bes­tens für das nächs­te Aus­bil­dungs­jahr im Herbst vorbereiten.

Als Erin­ne­rung gestal­te­ten die Aus­zu­bil­den­den einen hand­ge­mal­ten Pro­jekt­baum, auf dem sich alle Teil­neh­me­rIn­nen mit Fin­ger­ab­drü­cken ver­ewig­ten, sowie ein eige­nes Maga­zin namens „Pfle­ge Young­stars“. Mit Rät­seln, Rezep­ten, Lied­tex­ten und vie­lem mehr, soll das Maga­zin auch zu einem spä­te­ren Zeit­punkt Abwechs­lung und Freu­de bringen.

„Die Koope­ra­ti­on mit dem Alten- und Pfle­ge­heim Wein­berg­hof ist ein wich­ti­ger ers­ter Kon­takt­punkt für unse­re Aus­zu­bil­den­den. Es ist schön zu sehen, wie die Pflegestarter*innen und die Bewoh­ne­rIn­nen von der gemein­sa­men Zeit gegen­sei­tig pro­fi­tie­ren“, so Mag. Franz Stadl­mann, Direk­tor der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmunden.