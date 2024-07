Die­se Situa­ti­on und Ähn­li­ches wur­de am Sams­tag gemein­sam mit über zwan­zig Berg­ret­tern der Ortstel­len Ober­traun und Hall­statt trainiert.

Bei der­ar­ti­gen Groß­ein­sät­zen ist es not­wen­dig das meh­re­re Orts­stel­len gut zusam­men arbei­ten, um den Ein­satz bewäl­ti­gen. Bei der Übung konn­te in aller Ruhe die Ber­gung nach oben, über den soge­nann­ten 100m Pfei­ler, durch­ge­ar­bei­tet werden.

Die Ber­gun­gen wer­den mit 200m lan­gen Dynee­ma Sei­len und mit Seil­rol­len­fla­schen­zü­gen mit Kör­per­kraft durch­ge­führt. Dabei konn­ten die jun­gen Berg­ret­ter ihre Erfah­run­gen in der Wand ver­bes­sern und die Älte­ren rou­ti­niert ihr Kön­nen am Stand­platz beweisen.

Am Sams­tag wur­de auch eine Vari­an­te mit einem Win­den­sys­tem, ange­trie­ben mit einer Akku­bohr­ma­schi­ne, getes­tet. Die Übungs­nach­be­spre­chung erfolg­te in der Lodge am Krip­pen­stein. Vie­len Dank für die gute Bewir­tung und der Dach­stein-Krip­pen­stein Seil­bahn für den Mannschaftstransport.

Gra­tu­la­ti­on dem Aus­bil­dungs­teams der Orts­stel­len für die anspruchs­vol­le Übung.

Berg­ret­tung Obertraun