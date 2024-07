Vom 11. bis 14. Juli 2024 fand das Feu­er­wehr­ju­gend­la­ger des Bezir­kes Gmun­den in Vorch­dorf statt.

Aus dem Feu­er­wehr­pflicht­be­reich Bad Ischl waren heu­er mit der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfandl zwei Grup­pen vertreten.

Jugend­la­ger mit gro­ßem Freizeitprogramm

Neben der Lager­olym­pia­de wur­de den Jugend­li­chen ein umfang­rei­ches Frei­zeit­pro­gramm gebo­ten, bei wel­chem der Spaß im Vor­der­grund stand und die Gemein­schaft gepflegt wur­de. Für Über­ra­schung sorg­te ein­mal ein Unwet­ter, wel­ches die Eva­ku­ie­rung des Jugend­la­gers zur Fol­ge hat­te. Auch dies tat der guten Stim­mung kei­nen Abbruch und so Manch – in den Übungs­aben­den geüb­ten Hand­grif­fe – konn­ten hier­bei in die Pra­xis umge­setzt werden.

Viel zu schnell ver­ging einer der Fix­punk­te im Jahr der Feu­er­wehr­ju­gend, jedoch ist die Vor­freu­de auf das Jugend­la­ger 2026 groß.

Feu­er­wehr haut­nah kennenlernen

Die nächs­ten Mög­lich­kei­ten für inter­es­sier­te Jugend­li­che Feu­er­wehr­luft zu schnup­pern, besteht zum Einen beim Fami­li­en­tag der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl am Sams­tag, 03. August 2024, sowie beim Kin­der­nach­mit­tag der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfandl am Sonn­tag 25. August 2024, wel­cher im Rah­men des Pfand­ler Bier­zel­tes stattfindet.