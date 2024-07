In Stein­bach am Atter­see wur­de am spä­ten Sonn­tag­abend kurz­zei­tig befüch­tet, dass eine Per­son im Atter­see unter­ge­gan­gen sein könnte.

“Am Sonn­tag um 20:30 Uhr wur­de im Atter­see eine Per­son ver­misst, dies­mal im Bereich Stein­bach am Atter­see. Die alar­mier­te Besat­zung des Ein­satz­boo­tes Unter­ach am Atter­see konn­te wäh­rend der Anfahrt auf Grund des Ein­satz­stor­nos wie­der umdre­hen”, berich­tet die Was­ser­ret­tung Oberösterreich.