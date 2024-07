Am Sonn­tag erlitt eine 57-jäh­ri­ge Frau aus Vöck­la­bruck bei einer E‑Bike-Tour in der Nähe des Lau­dach­sees schwe­re Ver­let­zun­gen. Sie stürz­te nach einer Voll­brem­sung rund fünf Meter in ein bewal­de­tes Gelände.

Eine 57-jäh­ri­ge Vöck­la­bru­cke­rin, ihr 63-jäh­ri­ger Ehe­mann und ihr 84-jäh­ri­ger Schwie­ger­va­ter unter­nah­men eine E‑Bike-Tour von Gschwandt über den Lau­dach­see und zurück in Rich­tung Gschwandt. Gegen 12:20 Uhr befan­den sich die drei auf einem Wald­weg am Flach­berg, als die Frau beim Berg­ab­fah­ren zu stark brems­te und mit ihrem E‑Bike zu Sturz kam. Dabei stürz­te sie rund fünf Meter in ein bewal­de­tes Gelän­de ab und blieb schwer ver­letzt liegen.

Sofortige Hilfe und Bergrettung

Die bei­den Beglei­ter alar­mier­ten umge­hend die Ein­satz­kräf­te und küm­mer­ten sich um die Ver­letz­te. Die Berg­ret­tung traf schnell ein, führ­te die medi­zi­ni­sche Erst­ver­sor­gung durch und ver­brach­te die Ver­letz­te mit einer Tra­ge bis zum Wald­weg. Von dort wur­de sie zu einem Hub­schrau­ber­lan­de­platz gebracht.

Luftrettung und Krankenhaus

Der Not­arzt­hub­schrau­ber trans­por­tier­te die schwer ver­letz­te Frau ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den. Dank des schnel­len Ein­sat­zes der Berg­ret­tung und der Luft­ret­tung konn­te die Frau zügig medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Die Poli­zei berich­te­te von dem Vor­fall und lob­te die rasche und effi­zi­en­te Hil­fe der Rettungskräfte.

Die Poli­zei appel­liert an alle E‑Bike-Fah­rer, beson­ders bei Berg­ab­fahr­ten vor­sich­tig zu fah­ren und die Brem­sen dosiert zu betä­ti­gen, um sol­che Unfäl­le zu vermeiden.

Quel­le: LPD OÖ