Bei Skip­per­club denkt man an Män­ner mit gro­ßen Segel­boo­ten, Meer und Wind. Dies mag bei dem im Jah­re 2017 gegrün­de­ten Skip­per­club unter Obmann Alex­an­der Kron­ber­ger grund­sätz­lich stim­men, aber mitt­ler­wei­le ist die­ser Ver­ein aus dem Ver­eins­le­ben Gschwandt nicht mehr weg­zu­den­ken. Die Akti­vi­tä­ten und der dar­aus resul­tie­ren­de Rein­erlös der 7 Mit­glie­der und vie­ler hel­fen­der Hän­de dient nicht zur Finan­zie­rung ihrer Segel­törns, son­dern als Unter­stüt­zung für bedürf­ti­ger Men­schen und Ver­ei­ne wie „Die rol­len­den Engel“, Bei­trag bei der Kir­chen­re­no­vie­rung in Gschwandt, Mit­hil­fe bei der Errich­tung der Fun­hal­le in Gschwandt und Unter­stüt­zung des Fuß­ball­nach­wuch­ses in der Gemein­de, um nur eini­ges zu nennen.

Der Skipper’s Club Gschwandt hat jüngst eine beein­dru­cken­de Initia­ti­ve zur För­de­rung der Bil­dung ins Leben geru­fen. In einer bemer­kens­wer­ten Ges­te spen­de­te der Club 30 voll­wer­ti­ge Schul­ti­sche und 60 dazu­ge­hö­ri­ge Ses­sel, die im Zuge eines Schul­um­bau­es in Gmun­den erwor­ben wur­den, an die Grund­schu­le in Chmeľ­ni­ca, Slo­wa­kei. Die Grund­schu­le in Chmeľ­ni­ca, die eine deutsch­spra­chi­ge Bil­dungs­ein­rich­tung ist, stand vor der Her­aus­for­de­rung, ihre Klas­sen­zim­mer mit not­wen­di­gen Möbeln aus­zu­stat­ten. Dank der groß­zü­gi­gen Spen­de des Skipper’s Club konn­te die­ses drin­gen­de Bedürf­nis nun gedeckt wer­den. Der Kon­takt zur Schu­le wur­de durch Arbeits­kol­le­gen von Obmann Alex­an­der Kron­ber­ger, die aus dem Ort Chmeľ­ni­ca stam­men, her­ge­stellt. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die Unter­stüt­zung durch die Fir­ma Conpex Indus­trie­bö­den aus Wels. Ohne deren unent­gelt­li­che Bereit­stel­lung eines Trans­por­ters samt Anhän­ger wäre die siche­re und effi­zi­en­te Über­stel­lung der Möbel nach Chmeľ­ni­ca kaum mög­lich gewe­sen. Auch die Treib­stoff- und Maut­kos­ten wur­den von den Skipper´s übernommen.

Die Freu­de und Dank­bar­keit sei­tens der Grund­schu­le in Chmeľ­ni­ca sind groß. Die neu­en Möbel ver­bes­sern die Lern­be­din­gun­gen erheb­lich und kom­men direkt den Schü­le­rin­nen und Schü­lern zugu­te. Der Dank der Schu­le geht an alle Betei­lig­ten, deren Enga­ge­ment und Groß­zü­gig­keit die­ses Pro­jekt ermög­licht haben. Der Skipper’s Club Gschwandt plant bereits wei­te­re ähn­li­che Pro­jek­te für die Zukunft. Mit ver­ein­ten Kräf­ten und durch gemein­sa­mes Han­deln kann das Leben vie­ler Men­schen posi­tiv ver­än­dert wer­den. Die­se Akti­on ist ein leuch­ten­des Bei­spiel dafür, wie ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment und soli­da­ri­sche Unter­stüt­zung gelebt wer­den kann.

Auch die Gemein­de Gschwandt, in die­sem Fall der Heimat&Kulturverein Gschwandt pro­fi­tiert von den Akti­vi­tä­ten des Skipper‘c Club. Im Zuge der Kul­tur­ta­ge 2024 in Gschwandt ver­an­stal­tet der Skipper‘s Club am Sams­tag 20.7.2024 im Innen­hof des eh. Gast­haus Gra­fin­ger ein Som­mer­ki­no (bei Schlecht­wet­ter im Mehr­zweck­saal der Volks­schu­le Gschwandt. Gespielt wird der Film „OH LA LA, wer ahnt den sowas“. Las­sen Sie/Du sich die­se ein­ma­li­ge Ver­an­stal­tung nicht ent­ge­hen, recht­zei­ti­ger Besuch emp­fiehlt sich, Ein­lass ist ab 20:00 Uhr, Beginn 21:00 Uhr. Vor­ver­kauf um 8,00 € bei SPAR WALL­NER in Gschwandt oder bei Skipper‘s Club Gschwandt. Kar­ten­preis an der Abend­kas­se € 10,00. Gute Unter­hal­tung und viel Spaß wünscht der Veranstalter!