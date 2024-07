Ob die Mitarbeiter:innen der Preis­auf­sicht Bade­ho­se und Hand­tuch zur Erhe­bung der Prei­se bei Seen und Frei­bä­dern vor­wei­sen muss­ten, ist nicht bekannt. Aller­dings schon, wel­che Ergeb­nis­se der Check aus dem Konsument:innenschutz-Ressort des Lan­des OÖ gebracht hat.

Teil­wei­se gro­ße Preis­un­ter­schie­de hat die Preis­auf­sicht des Lan­des beim Ver­gleich von 139 Frei- und See­bä­dern und deren Buf­fets fest­ge­stellt. Kon­trol­liert wur­de die Preis­aus­zeich­nung, zusätz­lich wur­de eine Preis­er­he­bung durch­ge­führt. „Eine ordent­li­che, trans­pa­ren­te Preis­aus­zeich­nung und die Kon­trol­le deren Ein­hal­tung ist sehr wich­tig für die Konsument:innen“, so Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der. „Für preis­be­wuss­te Men­schen zahlt sich ein Ver­gleich in jedem Fall aus“, so Kai­ne­der weiter.

Posi­tiv: Ein­tritts­prei­se im Ver­gleich zum Vor­jahr oft nicht erhöht

Im Ver­gleich zur Erhe­bung im Vor­jahr wur­den die Prei­se oft nicht erhöht. Wenn die Prei­se erhöht wur­den, konn­ten zum Groß­teil nur gerin­ge Preis­stei­ge­run­gen fest­ge­stellt werden.

Aber: Teils gro­ße Preis­un­ter­schie­de im Bezirk Vöcklabruck

Die güns­tigs­te Tages­kar­te für Erwach­se­ne in den im Bezirk Vöck­la­bruck erho­be­nen Bädern kos­tet 3,00€, die teu­ers­te 7,00€. Die güns­tigs­te Kin­der-Tages­kar­te liegt bei 2,50€ pro Kind, die teu­ers­te bei 4,00€. An den Bade­buf­fets gibt es teils gro­ße Preis­un­ter­schie­de. Eine Packung Man­ner Schnit­ten bekommt man am güns­tigs­ten um 1,50€, die teu­ers­te kos­tet 3,00€. Ein Ver­län­ger­ter kos­tet zwi­schen 2,80€ und 4,20€. Eine Piz­za kos­tet zwi­schen 8,70€ und 12,90€.

Ein Schwer­punkt bei den Erhe­bun­gen war die Kon­trol­le der Ein­hal­tung der Bestim­mun­gen betref­fend dem „Jugend­ge­tränk“. Da hier in den Vor­jah­ren bereits eine ver­stärk­te Über­prü­fung erfolg­te, konn­ten heu­er erfreu­li­cher­wei­se kei­ne Män­gel fest­ge­stellt werden.

Tipps

„Sehr gut auf­be­rei­te­te Infor­ma­tio­nen zu den Frei­bä­dern aber auch den Strand­bä­dern an Ober­ös­ter­reichs Seen erhält man über die Home­page des Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus. Dort gibt es Infor­ma­tio­nen über jedes ein­zel­ne Bad inklu­si­ve Bil­der, Home­page, Öff­nungs­zei­ten, Anreise/Lage, mög­li­che Sport­ar­ten, Prei­se, Eig­nung und Bar­rie­re­frei­heit“, emp­fiehlt Lan­des­rat Kaineder.

Es gibt eine gro­ße Anzahl von Ermä­ßi­gun­gen wie zum Bei­spiel: Fami­li­en­kar­te des Lan­des OÖ., Salz­kam­mer­gut Card, Donau Card, Ermä­ßi­gun­gen für Kin­der, Stu­den­ten, Senio­ren, Men­schen mit Behin­de­rung, Fami­li­en, Prä­senz- und Zivil­die­ner, usw.).

https://www.oberoesterreich.at/aktivitaeten/sommer/baden/freibaeder-in-oberoesterreich.html