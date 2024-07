Am Sonn­tag­nach­mit­tag ver­un­glück­te eine 69-jäh­ri­ge Urlau­be­rin aus Tsche­chi­en auf dem Sole­lei­tungs­weg in Hall­statt. Die Frau ver­lor die Kon­trol­le über ihr E‑Bike und stürz­te etwa 20 Meter in stei­les Gelände.

Fahrt in die Irre

Ein tsche­chi­sches Urlau­ber­paar, 69 und 67 Jah­re alt, unter­nahm am Sonn­tag­nach­mit­tag eine E‑Bike-Tour von Gos­au in Rich­tung Hall­statt. Im Bereich Gosau­müh­le wähl­ten sie den Sole­lei­tungs­weg, da sie kei­nen ande­ren Weg fan­den, und fuh­ren in Rich­tung Rudolfs­turm. Kurz unter­halb des Ein­gangs zum “Franz Josef Stol­len” ver­lor die 69-jäh­ri­ge Frau gegen 14:00 Uhr die Kon­trol­le über ihr E‑Bike auf dem engen Wan­der­weg. Sie stürz­te etwa 15 bis 20 Meter über sehr stei­les Gelän­de ab und ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Grades.

Sofortige Hilfe und Rettungsaktion

Ihr 67-jäh­ri­ger Ehe­mann stieg sofort zu ihr hin­ab, half ihr zurück auf den befes­tig­ten Wan­der­weg und infor­mier­te die Mit­ar­bei­ter der Salz­berg­bahn über den Unfall. Die­se alar­mier­ten die Ein­satz­kräf­te des Berg­ret­tungs­diens­tes und der Alpin­po­li­zei. Nach kur­zer Suche fan­den die Ret­ter die ver­letz­te Frau am Unfall­ort beim Franz Josef Stol­len und leis­te­ten Ers­te Hilfe.

Abtransport und medizinische Versorgung

Die Berg­ret­ter trans­por­tier­ten die ver­letz­te Urlau­be­rin mit­tels Uni­ver­sal­tra­ge auf die befes­tig­te Forst­stra­ße. Dort über­ga­ben sie die Pati­en­tin an das Team des Roten Kreu­zes, das sie wei­ter medi­zi­nisch versorgte.

Quel­le: LPD OÖ