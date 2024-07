Som­mer­li­che Hit­ze­wel­len mit vie­len Bade­ta­gen mögen bei vie­len Son­nen­lieb­ha­be­rIn­nen Glücks­hor­mo­ne aus­lö­sen, doch spe­zi­ell Lun­gen­kran­ke lei­den enorm unter der Schwü­le und den hohen Tem­pe­ra­tu­ren. Tage, an denen das Queck­sil­ber auf fast 30 oder mehr Grad Cel­si­us klet­tert, ver­lan­gen uns eini­ges ab und stel­len für den mensch­li­chen Kör­per eine enor­me Belas­tung dar. Wer unter der Lun­gen­krank­heit COPD lei­det soll­te sich beson­ders vor der Hit­ze in Acht nehmen.

COPD (chro­nisch obstruk­ti­ve Lun­gen­er­kran­kung) ist eine Erkran­kung, bei der es durch eine Ein­engung der Atem­we­ge zu einer Min­der­be­lüf­tung der Lun­ge und somit zu einer andau­ern­den Atem­not kommt. Hit­ze macht den betrof­fe­nen Men­schen zusätz­lich zu schaf­fen, weil der Kör­per bei hohen Tem­pe­ra­tu­ren durch eine Stei­ge­rung der Atem­fre­quenz Wär­me über die Lun­gen nach außen abgibt. „Meist kön­nen Men­schen mit COPD die Atem­fre­quenz aber nicht oder nur unzu­rei­chend erhö­hen, wes­halb die über­schüs­si­ge Wär­me im Kör­per bleibt. Bei einer Über­hit­zung des Kör­pers kann es zu einer Ver­stär­kung der Atem­not kom­men, zusätz­lich sinkt der Blut­druck auf­grund einer hit­ze­be­ding­ten Erwei­te­rung der Blut­ge­fä­ße, wodurch Herz-Kreis­lauf­pro­ble­me und Bewusst­lo­sig­keit dro­hen. Kommt es bei den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aber zu einer Atem­fre­quenz­stei­ge­rung, droht eine Über­blä­hung der Lun­ge, weil bei COPD nicht das gesam­te Luft­vo­lu­men abge­at­met wer­den kann. Auch in die­sem Fall sind ver­stärk­te Atem­not, Kurz­at­mig­keit und Kreis­lauf­pro­ble­me die Fol­ge“, erklärt Prim. Dr. Bern­hard Baum­gart­ner, der Lei­ter der Lun­gen­ab­tei­lung im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

Hit­ze erhöht Mor­ta­li­tät bei COPD

Geschätzt jede/r fünf­te Öster­rei­che­rIn über 40 Jah­re lei­det in unter­schied­li­chem Aus­maß an einer chro­nisch obstruk­ti­ven Lun­gen­er­kran­kung. „Vie­le wis­sen aber gar nichts davon, weil sie mit ihren Sym­pto­men, wie andau­ern­der Hus­ten, Aus­wurf oder Atem­not erst spät oder gar nicht zum Arzt oder zur Ärz­tin gehen. Dabei kann COPD zu einer dau­er­haf­ten Ver­en­gung der Bron­chi­en, zu Ent­zün­dun­gen der Lun­ge oder blei­ben­den Schä­di­gun­gen des Lun­gen­ge­we­bes füh­ren und im schlimms­ten Fall lebens­be­droh­lich wer­den“, mahnt Prim. Baum­gart­ner vor den Fol­gen. Immer­hin zählt COPD in Öster­reich mitt­ler­wei­le zu den häu­figs­ten Todes­ur­sa­chen, nicht zuletzt des­halb, weil auch die Zahl der Hit­ze­ta­ge kon­ti­nu­ier­lich steigt.

Tipps, wie man Hit­ze­ta­ge leich­ter übersteht: