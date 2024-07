In Gschwandt wur­den die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr erneut zu einem Unfall in einem Kreis­ver­kehr an der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße alar­miert, unweit der Unfall­stel­le vom Vortag.

Der Unfall pas­sier­te Sonn­tag­abend im Bereich des Kreis­ver­kehrs an der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße an der Ein­mün­dung von der B144 Gmun­de­ner Stra­ße. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den zur “Per­so­nen­ret­tung Ver­kehrs­un­fall PKW” alar­miert. Ent­ge­gen der Erst­mel­dung soll aber nie­mand im Fahr­zeug ein­ge­klemmt gewe­sen sein.

Zwei Per­so­nen wur­den bei dem Unfall leicht ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die B120 Scharn­stei­ner Stra­ße war im Bereich der Unfall­stel­le für etwa eine drei­vier­tel Stun­de gesperrt. Die Feu­er­wehr rich­te­te eine Umlei­tung ein.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber