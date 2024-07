Am spä­ten Diens­tag­abend wur­den zwei 15-jäh­ri­ge Jugend­li­che aus dem Bezirk Vöck­la­bruck bei einem Moped­un­fall in Regau ver­letzt. Bei­de Fah­rer stürz­ten, nach­dem sie einen Rand­stein über­se­hen hatten.

Am Diens­tag gegen 22:45 Uhr fuh­ren zwei 15-jäh­ri­ge Jugend­li­che auf ihren Mopeds in Regau in Rich­tung Ober­re­gau. Der vor­de­re Fah­rer hielt einen Abstand von etwa 20 bis 30 Metern zum hin­te­ren und fuhr mit einer Geschwin­dig­keit von etwa 45 bis 50 km/h. Plötz­lich stieß der vor­de­re Fah­rer fron­tal gegen einen Rand­stein und kam zu Sturz.

Folgeunfall durch schlechten Sichtverhältnisse

Unmit­tel­bar danach prall­te auch der hin­ter ihm fah­ren­de Freund gegen den­sel­ben Rand­stein und stürz­te eben­falls. Bei­de Fah­rer hat­ten den Rand­stein auf­grund der schlech­ten Beleuch­tung der Stra­ße über­se­hen. Laut Anga­ben der Poli­zei wur­den bei­de Jugend­li­chen bei dem Unfall unbe­stimm­ten Gra­des verletzt.

Quel­le: LPD OÖ