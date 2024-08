Der Stey­rer Musi­ker, Autor und Thea­ter­spie­ler Geb­hard Alber hat mit dem Zwerg Zatsch, der Hexe Ratsch und dem Rie­sen Muxel­mil drei Mär­chen­fi­gu­ren geschaf­fen, deren Erleb­nis­se und Lie­der treue Beglei­ter vie­ler Kin­der gewor­den sind.

Die span­nen­den Aben­teu­er von Zatsch, Ratsch und Muxel­mil gibt es zum Anhö­ren auf mitt­ler­wei­le 9 CDs und im März 2015 erschien das Kin­der­buch „Zatsch, Ratsch und Muxel­mil – wie alles begann“ zum Sel­ber- oder Vor­le­sen. Die 3. CD “Bade­wan­nen­lie­der” war übri­gens sogar vier Wochen die Num­mer 1 der WDR-Kinderhitparade!

Die Live-Auf­trit­te der drei Hel­den aus dem Enns­tal sind beglei­tet von viel Musik, Spaß, Lachen und Mit­ma­chen und die Akteu­re wis­sen, wie sie die Kin­der immer wie­der ins Gesche­hen einbinden.

Es gibt drei ver­schie­de­ne musi­ka­li­sche Mit­mach­thea­ter, die von Geb­hard Alber (Zwerg Zatsch), Sil­via Edels­ba­cher (Hexe Ratsch) und Man­fred Seif­rieds­ber­ger (Rie­se Muxel­mil) auf­ge­führt wer­den. Hier stel­len wir kurz die Such­sta­ben­bup­pe vor:

“Zatsch und die Suchstabenbuppe”

Gruß — Fuß — Kuss? Stun­de — Run­de — Hunde?

Beim Zwerg Zatsch und sei­nen Freun­den pur­zeln die Wor­te und die Such­sta­ben, ähm Buch­sta­ben nur so durch­ein­an­der. Und was es mit dem Besen der Hexe Ratsch und den Plä­nen des Rie­sen Muxel­mil auf sich hat, dass erfährt ihr in unse­rem musi­ka­li­schen Mitmachtheater.

“Zatsch und die Suchstabenbuppe”.

Es geht um Ver­wechs­lun­gen, Miss­ver­ständ­nis­se, aber auch um Freund­schaft und ums Für­ein­an­der-da-Sein. Eine tol­le neue Geschich­te mit einer Men­ge Spaß und Musik erwar­tet die Kin­der und wenn alle zusam­men hel­fen und mit­ma­chen, löst sich viel­leicht auch der eine oder ande­re Zau­ber auf.

Neu­gie­rig geworden?

Zatsch, Ratsch und Muxel­mil freu­en sich dar­auf, noch vie­le gro­ße und klei­ne Kin­der ken­nen zu ler­nen, mit ihnen zu musi­zie­ren, zu lachen, zu sin­gen, Spaß zu haben und vie­les mehr!

Kon­takt: Geb­hard Alber, Tel. 0699/1000 6728, e‑mail: info@zatsch.com

www.zatsch.com