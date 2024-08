Pater Fer­di­nand Karer, gebo­ren 1959 in Höhn­hart im Bezirk Brau­nau, ist Mit­glied der Ordens­ge­mein­schaft der Sales-Obla­ten und lei­te­te von 2001 bis 2023 das Gym­na­si­um ORG Dachs­berg bei Pram­bach­kir­chen im Bezirk Efer­ding. Nach Ende sei­ner akti­ven Lauf­bahn mach­te er sich im Herbst 2023 auf den Weg, um von der por­tu­gie­si­schen Haupt­stadt Lis­sa­bon auf einem Strang des Jakobs­wegs ins

745 Kilo­me­ter ent­fern­te nord­west­spa­ni­sche Sant­ia­go de Com­pos­te­la zu gehen, groß­teils der Küs­te ent­lang. Es ist die Ver­bin­dung von Beruf als Schul­lei­ter und Beru­fung als Pries­ter, die Karers Den­ken auf dem Pil­ger­weg begleitete.

Am Don­ners­tag, 5. Sep­tem­ber 2024, 19 Uhr, hält der Pater im Gmund­ner Rat­haus­saal einen Vor­trag über sei­ne Pil­ger­wan­de­rung. Neben dem Rei­se­be­richt wer­den Fra­gen nach dem Sinn und Ziel unse­res Lebens auf­ge­wor­fen und in Erin­ne­rung an all­täg­li­che Bege­ben­hei­ten Geschich­ten erzählt, die zei­gen, dass unser Leben schritt­wei­se Mensch­wer­dung ist – Geschich­ten, die zei­gen, dass wir ein­an­der brau­chen. Wie fin­det das eine, das oft schmerzt, fast zer­reißt, so zum ande­ren, dass Frie­den in unse­ren Her­zen wach­sen kann? Wie leben wir, wenn uns das Leben an Gren­zen führt? Pater Karer ver­sucht in sei­nem Vor­trag, auf die­se Fra­gen Ant­wor­ten zu geben und stellt sein 192 Sei­ten star­kes Buch „schritt­Wei­se“ vor, das im Zuge der Pil­ger­rei­se von Lis­sa­bon nach Sant­ia­go entstand.