Ein 43-jäh­ri­ger Bau­ar­bei­ter aus Nie­der­ös­ter­reich erlitt am 22. August 2024 bei einem Absturz auf einer Bau­stel­le in Gschwandt schwe­re Verletzungen.

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag war ein 43-jäh­ri­ger pol­ni­scher Staats­bür­ger aus Nie­der­ös­ter­reich auf einer Bau­stel­le in der Gemein­de Gschwandt mit dem Auf­bau einer Absturz­si­che­rung in einer Höhe von etwa vier Metern beschäf­tigt. Beim Vor­wärts­be­we­gen auf bereits abge­leg­ten Holz­tra­ver­sen kipp­te eine die­ser Tra­ver­sen­kon­struk­tio­nen, was zum Absturz des Arbei­ters führte.

Ret­tungs­ein­satz und not­ärzt­li­che Versorgung

Arbeits­kol­le­gen hör­ten den Sturz und ver­stän­dig­ten sofort die Ret­tungs­kräf­te. Nach der Erst­ver­sor­gung durch einen Not­arzt wur­de der schwer ver­letz­te Mann ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den eingeliefert.

Quel­le: LPD OÖ