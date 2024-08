Seit Sonn­tag läuft eine groß ange­leg­te Such­ak­ti­on am Dach­stein Krip­pen­stein nach dem abgän­gi­gen Autor und Hir­ten. Trotz inten­si­ver Suche und allen ein­ge­setz­ten Mit­tel ist die­se immer noch erfolg­los. Durch ein her­an­na­hen­des Gewit­ter muss­te die­se am Mon­tag­nach­mit­tag unter­bro­chen wer­den.

Der bekann­te Hir­te und Autor mach­te sich am Frei­tag­mor­gen von sei­ner Hüt­te auf, um über das Heil­bron­ner­kreuz zum Ober­trau­ner Land­fried zu wan­dern. Um etwa 11 Uhr begeg­ne­ten er noch ande­ren Wander:innen am soge­nann­ten Los­kop­pen, doch der 81. Jäh­ri­ge kam bei sei­nem eigent­li­chen Ziel nie an. Nach­dem er in sei­ner Hüt­te nicht ange­trof­fen wur­de, erfolg­te am Sonn­tag die Alar­mie­rung der Ein­satz­kräf­te. Neben der Berg­ret­tung Ober­ös­ter­reich, ste­hen die Berg­ret­tungs­stel­len der stei­ri­schen Dach­stein­ge­mein­den im Ein­satz, wel­che mit­tels Hub­schrau­ber der Poli­zei Salz­burg und Graz und des Bun­des­heers unter­stützt wer­den. Wegen der Dun­kel­heit muss­te die Suche am Sonn­tag­abend erfolg­los unter­bro­chen werden.

Die Suche wird fort­ge­setzt und ausgeweitet

Am Mon­tag­mor­gen wur­de die Suche wie­der auf­ge­nom­men und fort­ge­führt. Gemein­sam mit der alpi­nen Ein­satz­grup­pe der Exe­ku­ti­ve und meh­re­ren Such­hun­den gehen über 30 Berg­ret­te­rin­nen und Berg­ret­ter aus Ober­traun und Hall­statt in den Ein­satz, um wei­ter nach Hell zu suchen. Der orts­kun­di­ge Hir­te kennt das Gebiet am Dach­stein Krip­pen­stein aus­ge­zeich­net und ist dadurch oft­mals auch auf weni­ger bekann­ten Wegen unter­wegs, was die Suche noch­mals erschwert. Das weit­läu­fi­ge Such­ge­biet am Pla­teau des Dach­steins wird nun mit einem Ortungs­ge­rät namens REC­CO abge­scannt. Zeit­gleich wer­den die ein­zel­nen Grup­pen mit Such­hun­den im Gelän­de verteilt.

Erneu­te Unter­bre­chung auf­grund Gewitter

Trotz akri­bi­scher Suche durch Klein­grup­pen mit Such­hun­den, Ober­flä­chen­su­che mit­tels Hub­schrau­ber als auch Dro­ne blieb die Suche bis jetzt erfolg­los. Auf­grund sich anbah­nen­der Gewit­ter muss­ten alle Ein­satz­kräf­te aus Sicher­heits­grün­den aus dem Such­ge­biet abge­zo­gen wer­den. Der Ein­satz­lei­tung der Berg­ret­tung und Poli­zei plant nun für Diens­tag­mor­gen eine wei­te­re Suche nach Bodo Hell auf der Hoch­flä­che des Dachsteinplateaus.

Quel­le: www.bergrettung-obertraun.at