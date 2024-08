Zum Sai­son­ab­schluss erbrach­ten die Vöck­la­bru­cker Schwim­mer noch­mals Top­leis­tun­gen mit­ten in der öster­rei­chi­schen Spit­ze. Neben vie­len per­sön­li­chen Best­zei­ten, gelan­gen den Akti­ven auch eini­ge Qua­li­fi­ka­tio­nen für die Final­läu­fe. Sowohl die Ö Meis­ter­schaf­ten der Nach­wuchs­klas­sen (25. bis 28.07.), als auch die Ö Staats- und Junio­ren­meis­ter­schaf­ten (01. bis 04.08.) wur­den heu­er in Tirol abgehalten.

Der Nach­wuchs leg­te Ende Juli in St. Johann bei den Ö Meis­ter­schaf­ten der Nach­wuchs­klas­sen eine durch­gän­gig star­ke Mann­schafts­leis­tung an den Tag.

In der AK 13/14 star­te­te Her­bert Motz direkt mit per­sön­li­chen Best­zei­ten über 200 m Frei­stil und 100 m Brust. Über zwei­te­re Stre­cke ver­bes­ser­te er sei­ne Zeit im B‑Finale der Plät­ze 9 bis 16 noch­mals um 1 Sekun­de und sicher­te sich Rang 11. Über die 100 m Frei­stil woll­te es Her­bert dann noch­mals wis­sen. Mit über 2 Sekun­den Stei­ge­rung zu sei­ner aktu­el­len Best­zeit, blieb er im Vor­lauf nur knapp über der Minu­ten­mar­ke und qua­li­fi­zier­te sich als ein­zi­ger ober­ös­ter­rei­chi­scher Schwim­mer für das A‑Finale der bes­ten 8 Schwim­mer in sei­ner Klas­se. Dort durf­te er sich mit Platz 7 über ein wah­res Top-Ergeb­nis freuen!

Der gleich­alt­ri­ge Dani­el Leit­ner zeig­te über 200 m Frei­stil und 100 m Frei­stil her­vor­ra­gen­de per­sön­li­che Stei­ge­run­gen. Über die kür­ze­re Stre­cke gelang ihm mit einer Stei­ge­rung von knapp 1,5 Sekun­den die Qua­li­fi­ka­ti­on für das B‑Finale. Dort kratz­te er mit einer wei­te­ren Sekun­de Stei­ge­rung an der Minu­ten­mar­ke und schwamm hin­ter Her­bert mit Rang 11 zur zwei­ten bes­ten OÖ-Platzierung!

Bei ihren ers­ten öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten leg­te die 11-jäh­ri­ge Han­nah Motz über 200 m Brust in der AK11/12 eine ech­te Talent­pro­be ab. Bereits im Vor­lauf stei­ger­te sie ihre Best­zeit deut­lich um 3 Sekun­den. Gegen groß­teils älte­re Schwim­me­rin­nen schaff­te sie den Ein­zug in das B‑Finale, wo sie noch­mals 5 Sekun­den unter ihrer Vor­lauf­zeit blieb und Platz 11 an Land zog!

Die Final­lis­te der Jungs mach­te Silas Schnei­der in der AK15/16 kom­plett, indem er im B‑Finale zum 16. Platz schwamm. Bei den Damen schaff­te Pia Part in der glei­chen Alters­klas­se über 100 m Schmet­ter­ling den Ein­zug in das B‑Finale und erkämpf­te Rang 15.

Mit star­ken Leis­tun­gen über­zeug­ten wei­ters Timea Leit­ner, Azra Dau­to­vic, Tobi­as Haberl und Maxi­mi­li­an Pickl in der AK 15/16, sowie Mag­da­le­na Burg­stal­ler in der AK 11/12 über die 100 m Freistil.

Eine Woche spä­ter war ein Damen-Trio für den SVV bei den Ö Staats- und Junio­ren­meis­ter­schaf­ten in Inns­bruck am Start.

Die 19-jäh­ri­ge Johan­na Maak schwamm zu meh­re­ren per­sön­li­chen Best­zei­ten und misch­te in der öster­rei­chi­schen Spit­ze mit. Beson­ders stark war sie über 100 m Rücken mit der Qua­li­fi­ka­ti­on für das B‑Finale und dem star­ken 13. Rang unter­wegs. Über 50 m Rücken fehl­te ihr nur ein Platz für die Finalqualifikation.

In der Junio­ren­klas­se ver­trat Sarah Föt­tin­ger den SVV über die 50 m und 100 m Frei­stil­stre­cke mit jeweils sehr guten Leistungen.

Trotz ihres jun­gen Alters schaff­te Pia Part bereits in die­sem Jahr zusätz­lich zu den Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten, auch die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Meis­ter­schaf­ten der All­ge­mei­nen Klas­se. Sie über­zeug­te über diver­se Distan­zen und Lagen mit star­ken Zei­ten und zeig­te, dass sie bereits mit der All­ge­mei­nen Klas­se mit­hal­ten kann.

Für die SVV-Schwim­mer star­tet nun die wohl­ver­dien­te Sommerpause.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on zu euren star­ken Leis­tun­gen zum Saisonabschluss!