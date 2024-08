Zu einer Anhän­ger­ber­gung unweit der Zeug­stät­te wur­den die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Sulz­bach am Mitt­woch um 21:00 Uhr gerufen.

Am Ein­satz­ort ein­ge­trof­fen wur­de ein Wohn­an­hän­ger in der Wand eines Wohn­hau­ses vor­ge­fun­den. Auf­grund eines tech­ni­schen Gebre­chens lös­te sich der Wohn­wa­gen vom PKW, über­hol­te ihn und krach­te in ein Haus.

Zum Glück wur­den kei­ne Per­so­nen ver­letzt und es ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den. Mit ver­ein­ter Man­nes­kraft konn­te der Anhän­ger wie­der auf die Stra­ße gescho­ben wer­den. Nach ca. 40min wur­de der Ein­satz wie­der been­det. (Quel­le: FF Bad Ischl)