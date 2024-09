Das War­ten hat ein Ende. Die Vor­be­rei­tun­gen für den 46. Floh­markt des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt lau­fen auf Hoch­tou­ren. Einer der größ­ten Floh­märk­te des Lan­des fin­det am 14.9.2024 von 7:00 bis 14:00 Uhr wie gewohnt in der Hal­le von Mar­git und Her­bert Für­lin­ger, Mül­ler­bach­stra­ße 22 in Gschwandt/Baumgarten Wald­bach statt. Im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Jah­res wur­den wie­der tol­le Floh­markt­wa­ren gesam­melt, die lie­be­voll am Floh­markt­tag von vie­len flei­ßi­gen Hän­den auf­ge­stellt und ange­prie­sen wer­den. Der Rein­erlös des Tages kommt wie­der den Mit­glie­dern des PV Gschwandt zu Gute.

Soll­ten Sie nach Spen­den jeder Art, natür­lich funk­ti­ons­tüch­tig und sau­ber zum Abge­ben haben, genügt ein Anruf und wir holen die nicht mehr benö­tig­ten Gegen­stän­de (aus Woh­nung, Dach­bo­den, Kel­ler, Gara­ge — kei­ne Matrat­zen) ger­ne bei Ihnen zu Hau­se ab. Bei Bedarf rufen Sie bit­te die Tele­fon­num­mern von Bert Bin­der oder Alfred Gey­er­ho­fer 0664 / 73 909 898 oder 0664 / 73 207 330 an.

Auf regen Besuch und vie­le Ver­käu­fe freu­en sich der Vor­sit­zen­de Kurt Viert­bau­er mit sei­nem Team. Natür­lich gibt es auch wie­der das „welt­be­kann­te Kuchen­buf­fet” und Spei­sen und Geträn­ke an der Flohmarkttheke!