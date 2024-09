Die Feu­er­wehr­sport­grup­pe Fran­ken­burg nahm vom 6. bis 11. Sep­tem­ber an der Welt­meis­ter­schaft für Feu­er­wehr­sport in Har­bin, Chi­na teil und ver­trat hier­bei die Nati­on Österreich.

Erwar­tungs­ge­mäß konn­te man in den Ein­zel­dis­zi­pli­nen (100m Hin­der­nis­lauf und Haken­lei­ter­stei­gen) und der 4x100m Staf­fel nicht vor­ne mit­mi­schen, da die Kon­kur­renz hier aus Berufs­sport­lern staat­li­cher Orga­ni­sa­tio­nen ein­fach zu stark ist. Doch in der Königs­dis­zi­plin Nass­lösch­an­griff hät­te man sich eine Medail­le aus­ge­rech­net, da hier ande­re Fak­to­ren wie Team­work und ein aus­ge­klü­gel­tes Sys­tem aus­schlag­ge­bend sind. Am Tag X wur­de man den Erwar­tun­gen lei­der nicht gerecht, da durch indi­vi­du­el­le Feh­ler die Zeit nur bei 36,46 Sekun­den ste­hen blieb und dies nur für den 8. Rang von 12 Natio­nen reichte.

Bei den Frau­en konn­te Eli­sa­beth Muhr sen­sa­tio­nell den Öster­reich­re­kord im Haken­lei­ter­stei­gen auf 9,27 Sekun­den verbessern.

Das 17-köp­fi­ge Team blickt posi­tiv in die Zukunft, da drei 17-jäh­ri­ge Bur­schen voll in das Team inte­griert wur­den und viel Erfah­rung gesam­melt wur­de. Für nächs­tes Jahr steht die WM in Riad, Sau­di Ara­bi­en an. Wenn auch du Inter­es­se hast dar­an teil­zu­neh­men, dann mel­de dich unter 0664 22 50 653 (Mann­schafts­füh­rer Rudolf Wald­hör) für ein Schnup­per­trai­ning. Mehr Infos gibt’s auf unse­rer Home­page: https://www.feuerwehrsport.at/