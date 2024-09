Am 27.9.2024 beehrt uns die Gesangs­ka­pel­le Her­mann kurz nach der Ver­öf­fent­li­chung ihres neu­en Albums im Stadt­saal Vöcklabruck.

Freitag, 27.9.2024, 19.30 Uhr, Stadtsaal Vöcklabruck

GESANGSKAPELLE HERMANN

“Sehr Sogar”

Sie hal­ten die Gesangs­ka­pel­le Her­mann für Kory­phä­en der a cap­pel­la Mund­art­Mu­sik, gar für die schöns­te Boy­band der Welt?

Sie ver­brin­gen schlaf­lo­se Näch­te vor lau­ter Vor­freu­de auf eine frisch geba­cke­ne Büh­nen­show, auf ein Feu­er­werk der Superlative?

Sie haben unbän­di­ge Lust auf neue Musik der fünf lus­ti­gen Barden?

Und das lan­ge War­ten seit dem letz­te Ton­trä­ger war eine ein­zi­ge Qual für Sie?

–> Die Ant­wort auf all die­se Fra­gen lau­tet ‚Sehr Sogar‘, erscheint am 13.9.2024 und ist am 27.9.2024 bereits im Stadt­saal Vöck­la­bruck zu hören!

Karten »> www.kuf.at/kultur und Tourismusbüro Vöcklabruck

Foto: Chia­ra Franco

Ver­an­stal­ter: STADT+KULTUR Vöck­la­bruck GmbH / kuf.at