Mit 1:1 (0:1) trenn­ten sich Gmun­dens Liga-„Neulinge“ bei Wind und Wet­ter in der LSP Are­na am Sonn­tag vom Tabel­len­füh­rer SPG Taufkirchen/Münzkirchen. Für die Gast­ge­be­rin­nen glich Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger nach Zuspiel von Stef­fi Märzen­dor­fer in der 47. Minu­te aus.

Bei­de Trai­ner, Mar­kus Kase­rer (SPG Taufkirchen/Münzkirchen) und Peter Märzen­dor­fer (Gmun­den) waren sich einig: „es war ein gerech­tes Unent­schie­den nach einem packen­den Kampf.“

Bei den Gmund­ne­rin­nen debü­tier­te Nina Gries­ho­fer, die o.ö. U 14-Aus­wahl­spie­le­rin hat­te erst vor weni­gen Tagen ihren 14. Geburts­tag gefei­ert. Märzen­dor­fer spar­te nicht mit Pau­schal­lob sei­nes Teams und Son­der­lob: „ Nina hat ihre Her­aus­for­de­run­gen im Sturm sehr gut gelöst, mit Unter­stüt­zung von Stef­fi Wal­lin­ger Und Ste­pha­nie Märzen­dor­fer hat die­ses Trio immer wie­der her­vor­ra­gen­de Akzen­te im Angriff gesetzt. Für Sta­bi­li­tät in der Abwehr sorg­ten die erfah­re­nen Innen­ver­tei­di­ge­rin­nen Anna Pammin­ger und Kathi Ober­mei­er. Die mit unse­ren bei­den Außen­ver­tei­di­ge­rin­nen Anna Bucheg­ger und Kathi Stock­ham­mer erst unse­re Spiel­eröff­nung ermög­lich­ten und unse­re spiel­star­ke Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kersch­bau­mer immer wie­der gut ins Spiel brach­ten. Unse­re 4 Ergän­zungs­spie­le­rin­nen hal­fen tat­kräf­tig mit, um den wich­ti­gen Punkt mitzunehmen!“

Refe­ree Ing. Hos­sein Shah­ba­zi Bol­da­ji lei­te­te das Spiel unter schlech­ten äuße­ren Wit­te­rungs­ver­hält­nis­sen her­vor­ra­gend, assis­tiert wur­de ihm auf einer Sei­te von Peter Gösch­l­ber­ger, der sich spon­tan als Lini­en­rich­ter zur Ver­fü­gung stell­te und als ech­ter Fuß­ball-Ken­ner die­se Auf­ga­be bes­tens meisterte.

In der Tabel­le führt die SPG Taufkirchen/Münzkirchen wei­ter­hin mit 7 Punk­ten aus 3 Spie­len vor 3 „Ver­fol­gern“, die es in 2 Spie­len auf je 6 Zäh­ler brach­ten. SV Gmun­den rück­te mit nun­mehr 4 Punk­ten auf Rang 5 vor.

Am kom­men­den Sonn­tag emp­fängt die Mär­zin­ger-Elf um 15.00 Uhr in der LSP-Are­na die Uni­on Lochen.