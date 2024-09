Bei der Über­ga­be die­ses „Wut­zlers“ konn­ten sich Lions Prä­si­dent Andre­as Wie­der und Spen­den­be­auf­trag­ter Bru­no Die­sen­rei­ter ein Bild über die­ses umfang­rei­che Pro­jekt machen, wel­ches am 18. Okto­ber offi­zi­ell eröff­net wer­den wird. 43 Men­schen mit Beein­träch­ti­gung wer­den in der Lebens­hil­fe Werk­stät­te Pfandl von ins­ge­samt 20 Mitarbeiter*innen betreut, der neue Bewe­gungs­raum wird ihnen die Mög­lich­keit bie­ten, Pau­sen und Frei­zeit an der fri­schen Luft zu verbringen.

Der neu geschaf­fe­ne und vor­wie­gend von hei­mi­schen Fir­men gestal­te­te Gar­ten wird neben dem Tisch­ki­cker unter ande­rem einen Nie­der­seil­gar­ten, einen über­dach­ten Pavil­lon, eine Boc­cia-Spiel­flä­che, einen The­ra­pie­weg und ein Are­al für Yoga und Bewe­gungs­übun­gen bie­ten. Zahl­rei­che Unter­neh­men und vie­le pri­va­te Spen­der haben – neben den Eigen­mit­teln der Werk­stät­te – die­ses ein­zig­ar­ti­ge Pro­jekt ermöglicht.