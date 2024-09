Laa­kir­chen, 20.9.2024. Die Ener­gie­wen­de ist ein wesent­li­cher Wachs­tums­trei­ber für die Miba. Mitt­ler­wei­le erwirt­schaf­tet sie 150 Mil­lio­nen Euro mit Pro­duk­ten für die Gewin­nung und Über­tra­gung von Ener­gie – ein Markt, der im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr bereits 12 Pro­zent oder den zweit­größ­ten Anteil am Gesamt­um­satz der ober­ös­ter­rei­chi­schen Tech­no­lo­gie­grup­pe aus­ge­macht hat. Mit Neu­auf­trä­gen von mehr als 50 Mil­lio­nen Euro für Spe­zi­al­ma­schi­nen, die zum Bau von rie­si­gen Wind­tür­men in den Mee­ren benö­tigt wer­den, setzt die Miba die­sen Wachs­tums­weg wei­ter fort.

Miba Fräs­an­la­gen ermög­li­chen opti­ma­les Ver­schwei­ßen von Monopiles

Miba Auto­ma­ti­on Sys­tems, der Maschi­nen­bau-Spe­zia­list der Miba in Aurach­kir­chen (OÖ), wird bis Ende 2026 für die nie­der­län­di­sche Sif Group und für das korea­ni­sche Unter­neh­men GS Entec Fräs­an­la­gen lie­fern, die für den Bau rie­si­ger neu­er Wind­tür­me in den Mee­ren gebraucht wer­den. Die bei­den Miba Kun­den gehö­ren zu den Welt­markt­füh­rern für soge­nann­te Mono­pi­les, das sind bis zu 120 Meter hohe Fun­da­ment-Roh­re, mit denen die Wind­tür­me im Mee­res­grund ver­an­kert sind. Die Mono­pi­les wer­den dafür bis zu 60 Meter in den Boden getrie­ben. Damit eine sol­che Kon­struk­ti­on über­haupt im Meer errich­tet wer­den kann, wer­den zunächst in Häfen aus Metall­plat­ten drei bis fünf Meter lan­ge Rohr-Seg­men­te gebo­gen, ver­schweißt und dann zu den Mono­pi­les zusam­men­ge­baut und mit Schif­fen aufs Meer gebracht. Wor­auf es dabei ankommt, ist die Qua­li­tät der Schweiß­naht, denn die ein­zel­nen Rohr-Seg­men­te wie auch die Gesamt­kon­struk­ti­on muss gewal­ti­ge Belas­tun­gen aus­hal­ten. Hier kommt Miba Auto­ma­ti­on Sys­tems ins Spiel: mit ihren Maschi­nen wird eine Schweiß­naht-Vor­be­rei­tung in das Metall gefräst — sie schafft die Grund­la­ge dafür, dass die Rohr­seg­men­te opti­mal ver­schweißt wer­den kön­nen. Die bei­den Groß­auf­trä­ge der Sif Group und von GS Entec umfas­sen den Bau und die Lie­fe­rung von Fräs­an­la­gen für neue Wind­parks in den Mee­ren vor Euro­pa und Korea. Dane­ben wer­den auch wei­te­re Kun­den belie­fert, etwa das korea­ni­sche Unter­neh­men Nexteel.

Mit­ter­bau­er: „Mus­ter­bei­spiel dafür, wie Miba Chan­cen der Ener­gie­wen­de nutzt“

„Das gro­ße Neu­auf­trags­vo­lu­men der Miba Auto­ma­ti­on Sys­tems für die Wind­ener­gie ist ein Mus­ter­bei­spiel dafür, wie wir die vie­len Chan­cen der Ener­gie­wen­de nut­zen“, erläu­tert Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. „Gemein­sam und in enger Zusam­men­ar­beit mit unse­ren Kun­den ent­wi­ckeln wir neue Lösun­gen für die Gewin­nung sau­be­rer, nach­hal­ti­ger Ener­gie. Und wir unter­stüt­zen unse­re Kun­den dabei, den CO2-Fuß­ab­druck ihrer Pro­duk­te zu ver­rin­gern. Das ist der Kern unse­rer Unter­neh­mens­mis­si­on ‚Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net‘, die bereits seit mehr als zehn Jah­ren Wachs­tums­trei­ber der Miba ist.“