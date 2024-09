Wels. Mit dem ers­ten Spiel­tag der Klein­feld Bun­des­li­ga wur­de ver­gan­ge­nen Sams­tag für die SU Flo­or­ball Bad Ischl die Sai­son 2024/25 eröffnet.

Mit zwei Sie­gen in den ers­ten vier Spie­len konn­te man bereits wich­ti­ge Punk­te sam­meln. Im fünf­ten Spiel ging es nach einem Unent­schie­den ins Penal­ty­schie­ßen, das etwas unglück­lich ver­lo­ren wur­de. Mit sie­ben Punk­ten in der ers­ten Run­de und Platz vier in der Tabel­le, hat man eine gute Aus­gangs­la­ge für die fol­gen­den Spieltage.

Groß­feld Bundesliga

Mit Luis Hol­lin­ger und Tobi­as Lan­geg­ger (2. und 3. von rechts) spie­len erst­mals zwei Isch­ler in der Groß­feld Bun­des­li­ga. „Luis und Tobi­as wer­den die­se Sai­son beim UHC Linz neue und wich­ti­ge Erfah­run­gen sam­meln. Wir wün­schen den bei­den alles Gute und viel Spaß bei den bevor­ste­hen­den Spie­len,“ sagt Mar­kus Kie­nes­ber­ger, Sek­ti­ons­lei­ter der SU Flo­or­ball Bad Ischl, stell­ver­tre­tend für alle Trai­ne­rin­nen und Trainer.

Die Nach­wuchs­li­gen star­ten nächs­te Woche mit dem U10-Spiel­tag in Salzburg.

Alle Ergeb­nis­se und Sta­tis­ti­ken sind auf www.floorballflash.at nachzulesen.