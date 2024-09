Die Thea­ter­grup­pe Gschwandt lässt wie­der Büh­nen­luft schnup­pern und bringt mit dem Lust­spiel „Das Wun­der von Gschwandt“ Freu­de in die Gemü­ter! Pre­mie­re ist am Frei­tag 20.10.2024 um 20:00 Uhr im Pfarr­heim Gschwandt. Zum Stück „Das Wun­der von Gschwandt“: Was haben eine exzen­tri­sche Kar­ten­le­ge­rin, ein lie­bes­kran­ker Kell­ner und eine schwei­ze­ri­sche Rechts­an­wäl­tin gemein­sam? Nun, sie alle haben ein Ziel. Sie wol­len ihr Publi­kum beim neu­es­ten Stück der Thea­ter­grup­pe Gschwandt zum Lachen brin­gen. Die alt­be­währ­te Bau­ern­büh­ne bezau­bert dies­mal mit den Wir­ren rund um einen Wirt, sein Gast­haus und die lie­be Fami­lie. Gespielt wird zum letz­ten Mal im alten Pfarr­heim Gschwandt, das mit sei­nem unver­gleich­li­chen Charme dem Stück erst Wir­kung verleiht.

Wer her­aus­fin­den möch­te, wel­che Wun­der in Gschwandt gesche­hen, der besucht eine der vie­len Vor­stel­lun­gen. Sie wer­den für kur­ze Zeit dem All­tag ent­flie­hen und, wenn Sie herz­haft lachen kön­nen, dann freut es die Schau­spie­ler umso mehr, denn dann haben sie ihr Ziel erreicht. Gespielt wird an allen Wochen­en­den bis zum 20.10.2024. Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0677/ 62300113 wird aus Erfah­rung empfohlen.

Wei­te­re Termine:

Sa, 21.09.2024 20:00–22:30 Uhr

So, 22.09.2024 20:00–22:30 Uhr

Fr, 27.09.2024 20:00–22:30 Uhr

Sa, 28.09.2024 20:00–22:30 Uhr

So, 29.09.2024 14:00–16:30 Uhr und 20:00–22:30 Uhr

So, 06.10.2024 20:00–22:30 Uhr

Fr, 11.10.2024 20:00–22:30 Uhr

Sa, 12.10.2024 20:00–22:30 Uhr

So, 13.10.2024 14:00–16:30 Uhr und 20:00–22:30 Uhr

Lachen ist in der heu­ti­gen Zeit mehr als gesund, also las­sen Sie sich die­se Gele­gen­heit nicht ent­ge­hen und besu­chen Sie „Das Wun­der von Gschwandt“.