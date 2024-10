Die neue Sai­son 2024/2025 für die Gmund­ner Haie steht kurz vor der Tür. Seit dem Vor­jahr blieb kaum ein „Stein auf dem ande­ren!“. In den letz­ten Mona­ten hat sich viel bewegt. Nach dem Ver­trags­en­de mit dem Namens Spon­sor „Rauch Tech­no­lo­gy Sharks“ konn­te mit Fir­ma „Cam4Dent“ ein Ver­trag abge­schlos­sen wer­den. Cam4Dent ist ein renom­mier­tes Unter­neh­men in Lenzing, in der auch Dani­el Mörix­bau­er, Tor­mann bei den Sharks in der Geschäfts­lei­tung ver­tre­ten ist. Auch ist es der Ver­eins­lei­tung gelun­gen, einen Namens­ge­ber für die Eis­hal­le Gmun­den zu fin­den. Vor­stel­lung erfolgt spä­tes­tens beim ers­ten Heim­spiel der Saison.

Auch in der Ver­eins­lei­tung des UEHV Cam4Dent Sharks hat sich eini­ges ver­än­dert. Obmann Tho­mas Schatzl hat mit sei­nem Stell­ver­tre­ter Gün­ter Kail nun einen Haupt­ver­ant­wort­li­chen für die ers­te Mann­schaft der Cam4Dent Sharks zur Sei­te. Kail wird mit Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner die Geschi­cke der neu for­mier­ten Kampf­mann­schaft leiten.

Die Vor­be­rei­tun­gen auf die neue Sai­son 2024/2025 in der ÖEL — Öster­rei­chi­sche Eis­ho­ckey­li­ga — dies ist die dritt höchs­te Liga im Eis­ho­ckey­sport Öster­reich — lau­fen auf Hoch­tou­ren. Die Liga wird wie­der in einer Ost- und West­li­ga statt­fin­den, wobei die Sharks Gmun­den im Grund­durch­gang der Ost­li­ga auf ATSV Graz, Kap­fen­ber­ger SV, WEV Wie­ner Eis­lauf Ver­ein und erst­mals auf HDK MARIBOR/Slowenien in einer dop­pel­ten Hin- und Rück­run­de tref­fen. Sai­son­be­ginn ist der 12.10.2024 mit dem Aus­wärts­spiel gegen ATSV Graz. Das ers­te Heim­spiel mit einem ech­ten Knal­ler wird am Sams­tag 19.10.2024 im Hai­fisch­be­cken Gmun­den mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr gegen den Kap­fen­ber­ger SV statt­fin­den.

Bereits die Test­spie­le haben gezeigt, dass die Gmund­ner Haie in der kom­men­den Sai­son nicht zu unter­schät­zen sind. Im 1. Test­spiel in der Eis­hal­le Gmun­den gegen den Semi­fi­na­list in der ÖEL dem EC KUNDL konn­ten die Sharks mit einem 4:0 Sieg vom Eis gehen. Im 2. Test­spiel gegen DEC Inzell aus­wärts waren die Gmund­ner Haie mit 9:3 erfolg­reich und beim 3. Test am heu­ti­gen Sams­tag 5.10.2024 klin­gel­te es gleich 15 mal im Kas­ten der Gäs­te aus Inzell. Der Sieg mit 15:3 Tore war ein kla­res Zei­chen der Cam4Dent Sharks, wobei der Team­ka­der noch nicht kom­plett ange­tre­ten war. Somit wur­de die Test­se­rie aus 3 Spie­len mit einem Score von 26:6 Tore aus Sicht der SHARKS abgeschlossen.

Die ÖEL ist in den letz­ten Jah­ren immer stär­ker und bei den Eis­ho­ckey­cracks immer belieb­ter und inter­es­san­ter gewor­den. Da die Cam4Dent Sharks als ein­zi­ge OÖ Mann­schaft dar­an teil­neh­men, konn­ten durch inten­si­ve Spie­ler­su­che eini­ge Top­spie­ler für das Shark­team gewon­nen und ver­pflich­tet wer­den. Mit Dori­an Marc-And­re, einem kana­di­schen Top­ver­tei­di­ger mit über 500 Spie­len in der ICE Hockey League und fast einem Jahr­zehnt bei den Black Wings Linz ist wohl ein Sen­sa­ti­ons­trans­fer zu den Cam4Dent Sharks gelun­gen. Sei­ne Erfah­rung ist GOLD wert und wird doch dem jun­gen Gmund­ner Team sehr zu Gute kom­men. Mit einem Kader von fast 30 Spie­lern kann Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nun aus dem Vol­len schöp­fen. Mit den wei­te­ren Neu­zu­gän­gen wie im Tor Dome­nic Burg­hard, in der Ver­tei­di­gung Niklas Mayr­hau­ser, Lukas Stött­ner, Simon Reder, Fabi­an Rich­ter und in der Offen­si­ve mit Andre­as Hoyer, Alex­an­der Mack­ner, Johan­nes Mack­ner, Maxi­mi­li­an Hüt­her, Eli­as Kol­ler, Jan Mai­er­ho­fer und den bekann­ten Spie­lern aus der Vor­jahrs­mann­schaft wird wohl die­se Sai­son an Span­nung kaum zu über­bie­ten sein. Also lie­be Eis­ho­ckey­fans und alle die es noch wer­den wol­len, die Sai­son star­tet in der kom­men­den Woche 12.10.2024 mit dem Aus­wärts­match gegen ATSE Graz und dann wird es heiß im Hai­fisch­be­cken Gmunden.

Das ers­te Heim­spiel mit einem ech­ten Knal­ler wird am Sams­tag 19.10.2024 im Hai­fisch­be­cken Gmun­den mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr gegen den Kap­fen­ber­ger SV statt­fin­den. Da wird die Eis­hal­le Gmun­den beben. Es erwar­tet Dich ein tol­les Rah­men­pro­gramm mit Spie­ler­vor­stel­lung und vie­len Über­ra­schun­gen. Das gesam­te SHARK­TEAM freut sich auf eine vol­le Hal­le und wünscht span­nen­de Unterhaltung.