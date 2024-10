Am Sams­tag 5.10.2024 fand im Pfarr­saal „Floh­markt Out­let Cen­ter“ Alt­müns­ter der jähr­li­che Sozi­al­f­loh­markt der SPÖ Alt­müns­ter statt. Vie­le Stun­den vor­her wur­den die Waren fein säu­ber­lich sor­tiert und im Pfarr­saal auf Tischen zum Ver­kauf deko­ra­tiv auf­ge­legt. Um 9:00 Uhr fiel dann der Start­schuss für den Beginn des Floh­mark­tes, auf den schon sehr vie­le Floh­markt­spe­zia­lis­ten und Käu­fer gewar­tet haben. Eli­sa­beth und Flo­ri­an Feicht­in­ger mit ihrem flei­ßi­gen Team hat­ten alle Hän­de voll zu tun, um dem Ansturm stand zu hal­ten. Auch das Kuchen- und Kaf­fee­buf­fet wur­de gut besucht und so kam bis Ver­kaufs­schluss um 13:00 Uhr eine beacht­li­che Ver­kaufs­sum­me zustande.

„Sämt­li­che Ein­nah­men aus dem Floh­markt kom­men bedürf­ti­gen Altmünster:innen zu Gute. Wir als SPÖ Team in Alt­müns­ter stel­len den Sozi­al­ge­dan­ken immer in den Vor­der­grund, da es für lei­der sehr vie­le Men­schen immer schwie­ri­ger wird, den Lebens­un­ter­halt zu ver­die­nen. Gera­de die­se Mitbürger:innen ver­die­nen eine Unter­stüt­zung und kom­men so hof­fent­lich über die Run­den“, so eine sicht­lich zufrie­de­ne NR Eli­sa­beth Feicht­in­ger im Gespräch.