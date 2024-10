Her­ta Groiß wur­de am 27. Okto­ber mit dem Bischöf­li­chen Wap­pen­brief geehrt.

In der Pfar­re Timel­kam geschieht sehr viel ehren­amt­li­che Arbeit, ohne wel­che die Pfar­re nicht so funk­tio­nie­ren wür­de, wie sie dies tut.

Mit Her­ta Groiß wird eine Frau vor den Vor­hang geholt, die „das Herz und die See­le der Fili­al­kir­che St. Anna und unse­res Fried­ho­fes ist“, und „Mit dei­nem uner­müd­li­chen Ein­satz sorgst du nicht nur für das rei­bungs­lo­se Funk­tio­nie­ren der vie­len Ver­an­stal­tun­gen und der Got­tes­diens­te in der St. Anna Kir­che, son­dern du bringst auch in ande­ren Berei­chen wie dem Lit­ur­gie­aus­schuss dei­nen uner­müd­li­chen Fleiß und dei­ne lie­be­vol­le Hin­ga­be ein!“ — so ein paar Aus­zü­ge aus dem Begleit­schrei­ben der Pfar­re bei der Ehrung.

Auf die­sen Ein­satz wur­de auch Bischof Man­fred auf­merk­sam gemacht und so bringt die­ser den Dank und die Aner­ken­nung der Diö­ze­se mit dem Bischöf­li­chen Wap­pen­brief zum Ausdruck.

Mit die­sen Wor­ten über­reich­ten Pfarr­lei­te­rin Sabi­ne Kranz­in­ger und die Obfrau des Pfarr­ge­mein­de­ra­tes, Maria Vog­lau­er, zusam­men mit Wert­schät­zung und Dank der Pfar­re die­se bischöf­li­che Auszeichnung.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an Frau Groiß zu die­ser ver­dien­ten Ehrung!