Die „Talen­te­schmie­de“ ist ein Pro­jekt im Pra­xis­be­reich der Tou­ris­mus­schu­len und wur­de im Schul­jahr 2023/24 ins Leben geru­fen. Es ermög­licht, dass inter­es­sier­te und moti­vier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihr Wis­sen in den Fächern Küche/Küchenorganisation und Bar/Restauration ver­tie­fen können.

Für die­se moder­ne klas­sen- und jahr­gangs­über­grei­fen­de Unter­richts­form, die zusätz­lich zum nor­ma­len Unter­richt ange­bo­ten wird, ent­wi­ckel­ten enga­gier­te Pra­xis-Lehr­kräf­te neue päd­ago­gisch-krea­ti­ve Ansät­ze, die von den Jugend­li­chen begeis­tert auf­ge­nom­men wur­den. So wur­den wäh­rend des letz­ten Schul­jah­res neue Koch­tech­ni­ken aus­pro­biert und Spei­sen sowie Geträn­ke mit viel Elan und Schwung kre­iert. Dabei wur­den die neu­es­ten Ent­wick­lun­gen im inter­na­tio­na­le und natio­na­len Gas­tro­no­mie­be­reich und auf dem „Food“-Sektor genau beob­ach­tet und so man­che Inno­va­ti­on ist in die Eigen­krea­ti­on eingeflossen.

Unter Beweis stell­ten die Talen­te ihr Kön­nen beim „Gala­din­ner der Talen­te­schmie­de“, das unter Mit­wir­kung aller Betei­lig­ten kon­zi­piert wur­de. Ein Acht-Gän­ge-Menü für ca. 80 Gäs­te wur­de zube­rei­tet und ser­viert. Die gela­de­nen Gäs­te zeig­ten sich begeis­tert. „Das ist ein moder­ner Ansatz, der wohl nur mit enga­gier­ten Lehr­kräf­ten durch­führ­bar ist“, stell­te ein Vater bei die­sem Gala­din­ner fest.

Auch die Bil­dungs­di­rek­ti­on war von die­sem inno­va­ti­ven Pro­jekt sehr ange­tan und zeich­ne­te die ver­ant­wort­li­chen Lehr­kräf­te (Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er, Dipl.-Päd. Mar­lies Nah­mer und Lorenz Pesen­dor­fer BEd) mit Diplo­men aus. Direk­tor Mag. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner über­reich­te die ent­spre­chen­den Schrei­ben zu Beginn des Schuljahrs.

Belohnt wur­den jedoch nicht nur die Lehr­kräf­te, son­dern auch die enga­gier­ten Jugend­li­chen: Sie durf­ten sich mit ihren Pra­xis­lehr­kräf­ten auf eine kuli­na­ri­sche Rei­se nach Wien und in die Wein­stadt Krems bege­ben. Bei die­ser Rei­se mach­te man einen Abste­cher in die „Schlum­ber­ger Kel­ler­wel­ten“, wo die Jugend­li­chen in die Welt des Schaum­weins „ein­tauch­ten“ und span­nen­de Ein­bli­cke in die Geschich­te und Her­stel­lung des berühm­ten Schlum­ber­ger Sekts erhiel­ten. Bei einem Rund­gang durch das tra­di­ti­ons­rei­che „Hotel Sacher“ konn­te man Ein­blick in die inter­na­tio­na­le 5‑S­tern-Hotel­le­rie bekom­men sowie das legen­dä­re Hotel näher ken­nen ler­nen. Doch auch der Spaß kam nicht zu kurz: Man besuch­te den Wie­ner Pra­ter, wo diver­se Fahr­ge­schäf­te aus­pro­biert wur­den, bevor man im „Schwei­zer­haus“ ein­kehr­te. Die Heim­rei­se führ­te in die Wach­au, nach Krems. Dort erhielt die Talen­te­schmie­de im „Wein­gut Stadt Krems“ noch eine Kel­ler­füh­rung, bevor man nach Bad Ischl aufbrach.