Ende Sep­tem­ber 2024 erhiel­ten ins­ge­samt 27 Absol­ven­tIn­nen der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz ihr Diplom an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den. Wäh­rend eine Klas­se ihre Aus­bil­dung in Voll­zeit absol­viert hat­te, nutz­te die zwei­te Klas­se erfolg­reich die Mög­lich­keit der Aus­bil­dung in Teilzeit.

Ins­ge­samt schlos­sen in bei­den Klas­sen 25 Damen und zwei Herrn die Aus­bil­dung an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) Gmun­den zur/zum Pflegefachassistentin/Pflegefachassistenten (PFA) ab. Und das mit einer beson­ders erfreu­li­chen Erfolgs­bi­lanz: Zwei der Diplo­man­dIn­nen dür­fen sich über einen „aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg“ freu­en, zehn über einen „guten Erfolg“.

Im fei­er­li­chen Rah­men wur­den, nach einem kur­zen Rück­blick auf die Aus­bil­dungs­jah­re, die PFA-Diplo­me von Mag. Karl Leh­ner, Mit­glied der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding (OÖG) und Mag.a Mar­ti­na Bruck­ner, Lei­tung der OÖG-Schu­len, Mag. Franz Stadl­mann, MBA, Direk­tor der Schu­len am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum, Doris Rei­schen­böck, MHPE, Stand­ort­lei­te­rin der GuKPS Gmun­den, und den bei­den Klas­sen­vor­stän­den überreicht.

Tol­le Ver­stär­kung für das Salz­kam­mer­gut Klinikum

Nach dem Abschluss ver­stär­ken 19 der Absol­ven­tIn­nen das Pfle­ge­team am Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Gmun­den bzw. Vöck­la­bruck; die rest­li­chen Absol­ven­tIn­nen star­ten in unter­schied­li­chen Senio­ren­hei­men bzw. Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen ins Berufs­le­ben, bzw. nut­zen die Chan­ce, an der FH Gesund­heits­be­ru­fe in Vöck­la­bruck direkt ins drit­te Semes­ter des Bache­lor-Stu­di­ums Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge einzusteigen.

Wenn auch Sie Inter­es­se an der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung haben, dann bewer­ben Sie sich am bes­ten gleich. Denn bis 13. Dezem­ber 2024 besteht noch die Mög­lich­keit, sich für Teil­zeit­aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz in Vöck­la­bruck und Gmun­den zu bewer­ben. Außer­dem läuft noch bis 06. Dezem­ber 2024 bzw. 28. Febru­ar 2025 die Bewer­bungs­pha­se für den Ein­stieg ins 2. Aus­bil­dungs­jahr zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz (Bad Ischl und Vöck­la­bruck). Für jun­ge Pfle­ge­inter­es­sier­te star­tet die Bewer­bungs­zeit für Aus­bil­dung Pflegestarter*innen ab 07. Jän­ner 2025 in Gmunden.

Mehr dazu auf www.ooeg.at/pflegeausbildung