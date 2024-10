Am 12. Okto­ber fan­den im Hal­len­bad Vöck­la­bruck die 44. Vöck­la­bru­cker, 16. Att­nan­ger und 30. Gmund­ner Stadt­meis­ter­schaf­ten sowie die 20. Lenzin­ger Markt­meis­ter­schaf­ten im Schwim­men statt. Mit über 100 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern sowie ins­ge­samt 188 Mel­dun­gen war die Ver­an­stal­tung ein vol­ler Erfolg. Beson­ders die star­ke Betei­li­gung aus Gmun­den mit 25 Teil­neh­mern unter­strich den sport­li­chen Ehr­geiz der Gemeinde.

Ein beson­de­res High­light der dies­jäh­ri­gen Stadt­meis­ter­schaf­ten war die Teil­nah­me von 15 beein­träch­tig­ten Schwim­me­rin­nen und Schwim­mern des Ver­eins Brü­cken Bau­en und des Hofes Feicht­l­gut. Geleb­te Inklu­si­on stand im Mit­tel­punkt, als auch die­se Ath­le­ten ihr Kön­nen unter Beweis stell­ten. Beson­ders beein­dru­ckend war die Teil­nah­me der 7 Uni­fied-Staf­feln, bei denen jeweils zwei Spe­cial Olym­pics Schwim­mer und zwei Schwim­mer des SV Vöck­la­bruck gemein­sam antra­ten. In span­nen­den Duel­len setz­te sich schluss­end­lich das Team mit Micha­el Mal­lin­ger, Andre­as Hackl, Arthur May­er und Alex­an­der Bal­din­ger ganz knapp durch.

Auch in den klas­si­schen Kate­go­rien wur­den über Brust‑, Rücken- und Frei­stil­stre­cken (25 und 50 m) span­nen­de Wett­kämp­fe aus­ge­tra­gen. In der All­ge­mei­nen Klas­se sicher­ten sich Johan­na Maak und Bene­dikt Schacht­ner den Gesamt­sieg, wäh­rend Pia Part und Tobi­as Haberl in der Jugend­klas­se über­zeug­ten. Bei den Schü­lern gin­gen die Klas­sen­sie­ge an Frie­da Schaff­hau­ser und Dani­el Leitner.

In den Kin­der­klas­sen freu­ten sich Han­nah Motz und Leo­nard Pickl (Kin­der I) sowie Vera Reinth­al­ler und Jakob Edtho­fer (Kin­der II) über ihre Erfol­ge. Die jüngs­ten Teil­neh­mer, Mag­da­le­na Kainz und Kerim Dau­to­vic, tri­um­phier­ten in der Kate­go­rie Bam­bi­ni 1. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist Esz­ter Bako, die mit sechs Jah­ren als jüngs­te Teil­neh­me­rin in der Bam­bi­ni 2 Kate­go­rie an den Start ging und eben­falls den Sieg errang.

Zusätz­lich zu den Ein­zel­wett­kämp­fen boten die Staf­fel­be­wer­be auf­re­gen­de Höhe­punk­te. In der Fami­li­en­staf­fel setz­te sich das Team “Die Part (Y)” mit Anna Erla­cher, Ste­phan Part, Pia Part und Paul Part erfolg­reich durch. Die sieg­rei­che Staf­fel der All­ge­mei­nen Klas­se “Die 4 Stri­zis” mit Leo­nard Pickl, Miha­el Cris­tea, Arthur May­er und Jakob Edtho­fer zeig­te eben­falls eine star­ke Leis­tung. Im 4 x 25 m Frei­stil Bewerb gewann das Team “Die flot­ten Gmund­ner” (Vin­zenz Krebs, Lisa Kat­terl, Sophie Kat­terl, Fran­zis­ka Krebs), und bei den Schu­len war die Staf­fel “Cam­pus Girls” der VS Ort Gmun­den mit Pau­la Boni­gut, Fran­zis­ka Hit­zen­ber­ger, Sophie Cos­ta und Ame­lie Hörets­eder nicht zu schlagen.

Zusätz­lich wur­den die bes­ten Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer in den jewei­li­gen Gemein­den geehrt. Zur Stadt­meis­te­rin von Vöck­la­bruck wur­de Pia Part gekürt, wäh­rend Bene­dikt Schacht­ner den Titel bei den Her­ren gewann. Die Stadt­meis­ter von Gmun­den sind Johan­na Maak und Vin­zenz Worff, die mit schnel­len Zei­ten auf­zeig­ten In Lenzing gin­gen die Markt­meis­ter­ti­tel an Zoe Eder bei ihrem ers­ten Wett­kampf­start und Tobi­as Haberl.

Die Stadt­meis­ter­schaf­ten boten somit neben den sport­li­chen Erfol­gen auch geleb­te Inklu­si­on und ein star­kes Mit­ein­an­der, das alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sowie die Zuschau­er begeis­ter­te. Der Schwimm­sport zeig­te sich ein­mal mehr als ver­bin­den­des Ele­ment in der Regi­on, und die Vor­freu­de auf die nächs­ten Meis­ter­schaf­ten ist bereits groß.