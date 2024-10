Mit Mari­na & The Kats prä­sen­tiert sich der Kul­tur­bei­rat in Gam­pern am 14.11.2024 zum ers­ten Mal der Öffentlichkeit.

In Gam­pern gibt es seit ein paar Jah­ren einen tol­len Ver­an­stal­tungs­saal, aber an einer koor­di­nier­ten Kul­tur­stra­te­gie fehlt es noch. Die­se Auf­ga­be ist für klei­ne Gemein­den nicht neben­bei zu stem­men. Es haben sich, nach einem Auf­ruf durch Sebas­ti­an Aigner, meh­re­re Men­schen gefun­den, die hier in ihrer Frei­zeit ein Kul­tur­pro­gramm ent­wi­ckeln möch­ten und gemein­sam mit der Gemein­de umsetzen.

Die­se Art der Zusam­men­ar­beit ist eine Win-Win-Situa­ti­on für alle Betei­lig­ten. Der Kul­tur­bei­rat kann einen kul­tu­rel­len Fuß­ab­druck in der Regi­on hin­ter­las­sen, die Gemein­de bekommt kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen im gemein­de­ei­ge­nen Saal, ohne sich eine eige­ne Kul­tur­ab­tei­lung leis­ten zu müs­sen, und für die Gam­per­ner Bevöl­ke­rung, sowie für vie­le aus der Umge­bung, wird es nach und nach span­nen­de Acts, Kon­zer­te und diver­se Pro­gram­me geben, wel­che in schö­ner Atmo­sphä­re im 4kanter genos­sen wer­den kön­nen. Eine Berei­che­rung des kul­tu­rel­len Lebens für die gesam­te Region.

Am 14.11.2024 um 19:30 nimmt Sie Mari­na & The Kats im 4kanter mit einem musi­ka­li­schen Mix aus Indie-Sounds und klas­si­schem Swing in einen beschwing­ten Herbst­abend mit. Kar­ten gibt es am Gemein­de­amt und auf öti­cket zu kaufen.