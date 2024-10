Ein wei­te­rer Bau­stein der Fach­kräf­testra­te­gie Pfle­ge des Lan­des ist geschafft. Die Geschäfts­stel­le des für die Pfle­ge ver­ant­wort­li­chen Sozi­al­hil­fe­ver­bands Vöck­la­bruck wird zukünf­tig von einer neu­ge­grün­de­ten Ser­vice- GmbH unter­stützt. So kön­nen die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben im ste­tig wach­sen­den Bereich der Pfle­ge noch bes­ser bewäl­tigt werden.

Die Bevöl­ke­rungs­pro­gno­se zeigt, dass die Zahl der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen über 60 Jah­ren bis ins Jahr 2040 im Bezirk Vöck­la­bruck um über 52 Pro­zent anstei­gen wird. Das bedeu­tet, dass im Jahr 2040 allein im Bezirk über 9000 Men­schen (älter als 60 Jah­re) pfle­ge­be­dürf­tig sein wer­den. Die bereits lau­fen­de Fach­kräf­testra­te­gie Pfle­ge des Lan­des soll dabei die Rah­men­be­din­gun­gen schaf­fen, um mit die­sem Anstieg zum Woh­le der Betrof­fe­nen best­mög­lich umge­hen zu kön­nen. Dem Sozi­al­hil­fe­ver­band im Bezirk wird, so wie allen Ver­bän­den in Ober­ös­ter­reich, eine gemein­wohl­ori­en­tier­te Gesell­schaft mit beschränk­ter Haf­tung zur Sei­te gestellt, um orga­ni­sa­to­ri­sche Auf­ga­ben aus­glie­dern zu kön­nen. Die Zustän­dig­kei­ten der Gemein­den blei­ben dabei unverändert.

„Die Orga­ni­sa­ti­on der Pfle­ge ist nicht nur eine finan­zi­el­le, son­dern auch eine orga­ni­sa­to­ri­sche Her­aus­for­de­rung. Man sieht ganz ein­deu­tig, dass die Auf­ga­ben im Sozi­al­hil­fe­ver­band stän­dig gewach­sen sind und sich wei­ter­ent­wi­ckelt haben. Durch die neue Orga­ni­sa­ti­on kommt es zu Ent­las­tun­gen und es ent­ste­hen Frei­räu­me. Die Kern­auf­ga­ben, wie der Betrieb der Pfle­ge­hei­me, der Aus­bau der mobi­len Diens­te oder die Wei­ter­ent­wick­lung der Sozi­al­pla­nung, kön­nen dadurch wie­der ver­stärkt bedient und in den Fokus gerückt wer­den“, sagt ÖVP Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Bgm. Chris­ti­an Mader und sieht eine Rei­he von Vor­tei­len durch die Neustrukturierung.

Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer und Sozi­al­lan­des­rat Chris­ti­an Dör­fel sehen die Pfle­ge-Fach­kräf­testra­te­gie auf dem rich­ti­gen Weg: „Pfle­ge ist eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen, hier brau­chen wir moder­ne Lösun­gen. Wir wol­len auch für die kom­men­den Gene­ra­tio­nen sicher­stel­len, dass Mama und Papa, Oma und Opa in Ober­ös­ter­reich gut betreut wer­den. Mit der Fach­kräf­testra­te­gie Pfle­ge haben wir daher von Tag eins an struk­tu­riert und ziel­ge­rich­tet Maß­nah­men in die­se Rich­tung gesetzt, die bereits wirken.“

In der GmbH wer­den stra­te­gisch zen­tra­le Manage­ment­auf­ga­ben gebün­delt, dar­un­ter o Per­so­nal­ge­win­nung und ‑ent­wick­lung, Per­so­nal­mar­ke­ting und Imagearbeit

o Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment; Ent­wick­lung künf­ti­ger Pfle­ge- und Betreuungsangebote

o Ver­wal­tungs­ma­nage­ment in Form von Koor­di­na­ti­ons­stel­len für Rechts‑, IT- und Bauangelegenheiten

Die Ent­wick­lung der GmbH wur­de in einem Pro­zess unter der Lei­tung des ehe­ma­li­gen Lan­des­rech­nungs­ho­fes Fried­rich Pam­mer sowie unter Ein­bin­dung von Städ­te- und Gemein­de­bund erar­bei­tet. Die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen der GmbH wur­den aktu­ell im Land­tag mit den Stim­men aller Par­tei­en beschlos­sen. Im Jän­ner 2025 kann die GmbH ihren Betrieb auf­neh­men. Die neue Ser­vice-GmbH besteht aus einem bera­ten­den Len­kungs­gre­mi­um. Die Obleu­te der Sozi­al­hil­fe­ver­bän­de sit­zen in der Generalversammlung.