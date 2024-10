Ein neu­ar­ti­ges, inno­va­ti­ves Lösch­sys­tem kommt künf­tig bei der FF Bad Goi­sern zum Einsatz.

Schwer zugäng­li­che Brän­de, wie etwa in Dach­stüh­len, kön­nen ab jetzt schnel­ler und effi­zi­en­ter von den Feu­er­weh­ren bekämpft wer­den. Dazu wur­de von der Goi­se­rer Fir­ma SYN­EX TECH GmbH das soge­nann­te „DRILL‑X Bohr­lösch­ge­rät“ in jah­re­lan­ger Ent­wick­lungs­ar­beit zur Seri­en­rei­fe per­fek­tio­niert. Auch in einem Feld­ver­such kam das Bohr­lösch­ge­rät bei Brän­den schon viel­fach zum Ein­satz und konn­te dabei den raschen Lösch­erfolg ein­drucks­voll bewei­sen. Rein durch die Was­ser­kraft eines übli­chen Feu­er­wehr­schlauchs ange­trie­ben, kön­nen mit dem DRILL‑X etwa Dach­ein­de­ckun­gen, Ble­che und sogar Stahl­con­tai­ner durch­ge­bohrt und dann Lösch­was­ser in den Brand­raum ein­ge­bracht wer­den. Sei­tens des OÖ-Lan­des­feu­er­wehr­ver­bands wer­den nun lan­des­weit ins­ge­samt 52 Feu­er­weh­ren mit Hub­ret­tungs­fahr­zeu­gen (Dreh­lei­ter oder Hub­stei­ger) mit die­sem neu­ar­ti­gen Lösch­sys­tem aus­ge­stat­tet. So durf­te auch kürz­lich die FF Bad Goi­sern nach einer inten­si­ven Ein­schu­lung beim Her­stel­ler ein sol­ches Bohr­lösch­ge­rät für den Ein­satz im inne­ren Salz­kam­mer­gut in Emp­fang nehmen.