Ein unver­gess­li­ches Erleb­nis auf dem Dach­stein Krippenstein

Am 17. Okto­ber fand in Ober­traun eine ganz beson­de­re Ver­an­stal­tung statt: Rund 70 Wan­der­be­geis­ter­te bega­ben sich unter bes­ten Wet­ter­be­din­gun­gen auf den Dach­stein Krip­pen­stein, um das fas­zi­nie­ren­de Zusam­men­spiel von Son­nen­un­ter­gang und auf­ge­hen­dem Mond zu erle­ben. Ursprüng­lich waren vier Voll­mond­fahr­ten in die­ser Sai­son vom Tou­ris­mus­ver­band Ober­traun geplant, jedoch muss­ten drei Ter­mi­ne auf­grund ungüns­ti­ger Wet­ter­be­din­gun­gen abge­sagt wer­den. Umso grö­ßer war die Freu­de, als die letz­te geplan­te Fahrt bei strah­len­dem Son­nen­schein statt­fin­den konnte.

Eine Rei­se mit Son­ne und Mond

Die Teil­neh­mer star­te­ten ihre Rei­se am spä­ten Nach­mit­tag bei der Berg­sta­ti­on der Dach­stein-Krip­pen­stein-Seil­bahn und wur­den dabei musi­ka­lisch von den Ober­trau­ner Wei­sen­blä­sern beglei­tet. Das ers­tes Ziel war die Welt­erbe­spi­ra­le, eine Aus­sichts­platt­form, die einen atem­be­rau­ben­den Blick auf den Dach­stein und sei­nen beein­dru­cken­den Glet­scher bie­tet. Dort konn­ten die Wan­de­rer einen unver­gess­li­chen Son­nen­un­ter­gang erle­ben, unter­malt von den Klän­gen der Musik und der Ruhe der Ber­ge. „Ein ein­zig­ar­ti­ges Natur­schau­spiel“, so beschreibt es der Tou­ris­mus­ver­band Obertraun.

Im Anschluss führ­te die Wan­de­rung in einer gemüt­li­chen Run­de wei­ter zu den „5fingers“, einer spek­ta­ku­lä­ren Aus­sichts­platt­form, die über den Abgrund ragt und eine atem­be­rau­ben­de Aus­sicht auf Hall­statt, Bad Goi­sern und Ober­traun ermög­licht. Die Besu­cher konn­ten den Anblick genie­ßen, wäh­rend die Däm­me­rung ein­setz­te und sich der Him­mel in leuch­ten­den Far­ben prä­sen­tier­te. Schließ­lich zeig­te sich der Mond, der an die­sem Abend als „Super­mond“ beson­ders ein­drucks­voll am Him­mel stand.

Eine stim­mungs­vol­le Rückkehr

Mit dem auf­zie­hen­den Mond im Rücken mach­ten sich die Teil­neh­mer lang­sam auf den Rück­weg zur Berg­sta­ti­on der Krip­pen­stein-Seil­bahn. Beglei­tet von den Ober­trau­ner Wei­sen­blä­sern, die immer wie­der klei­ne musi­ka­li­sche Ein­la­gen gaben, wur­de der Weg zurück zu einem stim­mungs­vol­len Erleb­nis. „Es ist ein ganz beson­de­res Gefühl, unter dem Schein des Voll­monds durch die Berg­land­schaft zu wan­dern“, so ein Teilnehmer.

An der Berg­sta­ti­on ange­kom­men, kehr­ten die Wan­de­rer ins Berg­re­stau­rant Dach­stein Krip­pen­stein ein, wo sie bei herz­li­cher Gast­freund­schaft und kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten den Abend aus­klin­gen lie­ßen. „Die bes­te Gast­freund­schaft und ein fan­tas­ti­sches Essen“, hieß es von vie­len Sei­ten. Auch hier beglei­te­ten die Wei­sen­blä­sern die gesel­li­ge Run­de mit ihrer Musik. Um 20:30 Uhr schließ­lich trat die Grup­pe die nächt­li­che Tal­fahrt an, wobei die Lich­ter der umlie­gen­den Orte und der fun­keln­de Ster­nen­him­mel eine ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re schufen.

Ein Erleb­nis, das in Erin­ne­rung bleibt

Das beson­de­re Ber­g­er­leb­nis im Okto­ber auf dem Dach­stein Krip­pen­stein wird den teil­neh­men­den Wan­de­rern noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben. Es war eine Ver­an­stal­tung, die die Schön­heit der Natur und die beson­de­re Stim­mung der Ber­ge bei Voll­mond ein­drucks­voll erleb­bar mach­te. Trotz der wet­ter­be­ding­ten Absa­gen war die­se letz­te Voll­mond­fahrt der Sai­son ein vol­ler Erfolg.