Regi­on: Salz­kam­mer­gut / Bezirk Vöck­la­bruck und Gmunden

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von etwa 11,0 Grad fiel der Okto­ber ca. 2 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Dabei zeich­ne­te sich die ers­te Monats­hälf­te durch sehr wech­sel­haf­tes Wet­ter mit Regen aus, in der zwei­ten Monats­hälf­te gab es zumin­dest einen Hauch von gol­de­nem Oktober.

Laut METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter ) begann der Okto­ber recht wech­sel­haft mit häu­fi­gen Regen­fäl­len. Den­noch blieb es meist ziem­lich mild, am 07. und 09. Okto­ber wur­den Höchst­tem­pe­ra­tu­ren von über 20 Grad ver­zeich­net. In der zwei­ten Okto­ber­hälf­te war es am 23. Okto­ber zwar sehr nass, ansons­ten gab es häu­fig einen Mix aus Son­ne und Nebel.

Ins­ge­samt zeich­ne­te sich der Okto­ber durch eher unspek­ta­ku­lä­res Wet­ter aus. Es gab kei­ne Nacht­frös­te, aller­dings auch kei­ne Som­mer­ta­ge mehr mit Tem­pe­ra­tu­ren über 25 Grad. Auch mar­kan­te Stür­me wur­den nicht regis­triert. Ledig­lich am 13. Okto­ber gab es regio­nal stür­mi­sche Böen um 60 km/h, in den Hoch­la­gen wie auf dem Feu­er­ko­gel schwe­re Sturm­bö­en über 100 km/h.

Mit einer Monats­nie­der­schlags­men­ge von 100,8 mm fiel in See­wal­chen etwa 40% mehr Nie­der­schlag als im Okto­ber üblich. Die höchs­te Tages­men­ge wur­de am 23. Okto­ber mit 20,2 mm regis­triert. In Bad Goi­sern waren es am 15. Okto­ber ähn­lich viel, Spit­zen­rei­ter war Vöck­la­bruck mit gut 30 mm am 23. Okto­ber. Mit durch­schnitt­lich 80 Son­nen­stun­den wur­de das Okto­ber­soll ledig­lich zu 70% erfüllt.

Was ist jetzt Novem­ber zu erwar­ten? In den letz­ten 10 Jah­ren lag die Monats­mit­tel­tem­pe­ra­tur durch­schnitt­lich bei 5 Grad. Ers­te Nacht­frös­te wer­den also nicht mehr lan­ge auf sich war­ten las­sen. Auch die ers­ten win­ter­li­chen Pha­sen mit Schnee sind durch­aus mög­lich. Wer also noch kei­ne Win­ter­rei­fen auf­ge­zo­gen hat, soll­te dies als­bald tun.