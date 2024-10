Eine lan­ge Durst­stre­cke wur­de been­det. Nach har­ten 15 Jah­ren mit vie­len Hoch‘s und Tief‘s konn­te das Ten­nis Jugend­team der UNI­ON Gschwandt unter Trai­ner Wolf­gang Kurz den Jugend Mann­schafts­meis­ter­ti­tel wie­der nach Gschwandt holen. Nach inten­si­ven fünf Meis­ter­schafts­sai­so­nen war es 2024 end­lich soweit. Tobi­as Gas­perl­mair, Mat­thi­as Rei­ter, Karl Rei­ter, Lau­rence Pflügl, Eli­as Lüf­tin­ger und Lou­is Plat­zer gaben gegen die star­ken Teams von Gmun­den, Bad Ischl, Eben­see, Traun­kir­chen, Neu­kir­chen alles und hol­ten in span­nen­den und Kräf­te rau­ben­den Matches alle 5 Tages­sie­ge im Bewerb “Green Team ‑Süd F“, in dem 9–14 Jäh­ri­ge Ten­nis­spie­ler spiel­be­rech­tigt sind und konn­ten somit am Ende des Tages über den Meis­ter­ti­tel jubeln. Sek­ti­ons­lei­ter und Mann­schafts­füh­rer Stell­ver­tre­ter Chris­ti­an Plat­zer, Trai­ner Wolf­gang Kurz und alle Eltern, die sehr enga­giert im Ver­ein mit­ar­bei­ten, waren eben­falls „aus dem Häuschen“.

“Eigent­lich möch­te ich kei­nen der Jungs her­vor­he­ben, doch Tobi­as Gas­perl­mair hat die Mann­schaft, wie man im Fuß­ball sagen wür­de, als Kapi­tän ange­führt. Mich per­sön­lich freut es sehr für die jun­gen Sport­ler und ich fin­de es super, dass die Eltern die­sen Sport so unter­stüt­zen bzw. ermög­li­chen. Die Kids sind hoch moti­viert und haben sich die­sen Meis­ter­ti­tel als Mann­schaft hoch ver­dient!“ so Trai­ner Wolf­gang Kurz im Gespräch. Im Star­mo­vie Wels fand schließ­lich die offi­zi­el­le Sie­ger­eh­rung mit Urkun­den und Pokal­über­ga­be statt. Wie stolz die Meis­ter­spie­ler sind kann man am Bild erkennen!