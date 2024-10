Im „Duell der Neu­lin­ge“ emp­fing Gmun­dens Frau­en­elf am Sonn­tag in der LSP-Are­na in der Frau­en­klas­se Süd/West das Team der Uni­on Peu­er­bach 1 b. Von Beginn an über­nah­men die Gast­ge­be­rin­nen das Kom­man­do, Kapi­tä­nin Kersch­bau­mer und Eva Rams­im­mer schei­ter­ten eini­ge Male nur knapp, fan­den in der über­ra­gen­den Peu­er­bach-Tor­hü­te­rin Nata­lie Dam­ber­ger aber auch eine bes­tens dis­po­nier­te Gegen­spie­le­rin. In der 24. Minu­te brach Kersch­bau­mer aber mit ihrem 1. Match-Tref­fer den „Tor-Bann“ und stell­te auf 1:0. Wei­te­re gute Mög­lich­kei­ten ver­ei­tel­te in der 1. Spiel­hälf­te aber in ers­ter Linie Damberger.

2. Spiel­hälf­te: Gmun­den erhöh­te zum Kantersieg!

Die zur Pau­se ein­ge­wech­sel­te Julia Kojic brach in der 52. Minu­te an der lin­ken Flan­ke durch und erhöh­te allein vor der Kee­pe­rin mit einem sat­ten Schuss auf 2:0. Nur 2 Minu­ten spä­ter kehr­te die Treff­si­cher­heit von Eva Rams­im­mer zurück und ihr gelang aus kur­zer Distanz das 3:0. Nun schal­te­ten bei­de Teams zurück, die Ent­schei­dung war gefal­len und in der 88. Minu­te voll­ende­te Kersch­bau­mer ihren „Dop­pel­pack“ mit dem End­stand von 4:0.

Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer, der zur Pau­se 3 Spie­le­rin­nen ein­ge­wech­selt hat­te: „Als wir in der 1. Spiel­hälf­te eini­ge „Hoch­ka­rä­ter“ ver­ga­ben, hat­te ich schon Beden­ken, dass das Spiel eine schlech­te Wen­dung neh­men könn­te. Das rasche 2:0 nach der Pau­se lenk­te dann das Match aber in die rich­ti­ge Rich­tung, es war ein ver­dien­ter Erfolg für uns.“

Am kom­men­den Frei­tag, emp­fängt sein Team um 19.30 Uhr in der LSP-Are­na die Uni­on Weibern.