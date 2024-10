Ein Jäger stürzt meh­re­re Meter in unweg­sa­men Gelän­den ab und ver­letzt sich an der Wir­bel­säu­le: ein rea­lis­ti­sches Übungs­sze­na­rio in schwie­ri­gem Gelän­de unter ein­satz­na­hen Bedingungen.

Vor dem Win­ter & pünkt­lich zur Brunft­zeit frischt die Berg­ret­tung Ober­traun ihr Kön­nen auf und berei­tet sich vor: So lau­te­te das Übungs­sze­na­rio „abge­stürz­ter Jäger unter­halb des Alm­riedl“, wo die Mann­schaft bei rea­lis­ti­schen Ein­satz­be­die­nun­gen gemein­sam trai­nier­te, um auf mög­li­che Ernst­fäl­le vor­be­rei­tet zu sein. Zunächst star­te­te ein Stoß­trupp mit Sani­tä­tern zum Unfall­ort. Kurz dar­auf folg­ten der Mate­ri­al­trupp sowie der Rest der Mann­schaft. Das ange­nom­me­ne Ver­let­zungs­mus­ter – eine schwe­re Wir­bel­säu­len­ver­let­zung – erfor­der­te eine beson­ders scho­nen­de Ret­tung des Ver­un­glück­ten. Nach dem Abstieg in den Brett­stein­gra­ben, wur­de der Ver­letz­te durch die Begretter:innen erst­ver­sorgt und die ange­nom­men Ver­let­zung sta­bi­li­siert. Der Abtrans­port gestal­te­te sich auf­grund des Gelän­des als gro­ße Her­aus­for­de­rung: Unweg­sa­mes Gelän­de, rut­schi­ger Unter­grund und stei­le Fels­stu­fen erschwer­ten den Abtrans­port enorm. Mit­hil­fe des Dynee­ma-Seil­sys­tems und eines Mann­schafts­zugs konn­te der Ver­letz­te in der Fern­otra­ge sicher auf den Sar­stein­weg gebracht wer­den. Von dort wur­de er zum Ein­satz­quad trans­por­tiert, wo die Über­ga­be an den Ret­tungs­dienst simu­liert wur­de. „Die­se Übung hat uns selbst wie­der mal die Augen geöff­net wie viel Auf­wand und Mus­kel­kraft hin­ter so einem Abtrans­port steckt!“ So der jun­ge Aus­bil­dungs­lei­ter Mar­cel, wel­cher sich in die­sem Zug bei allen Kamerad:innen für die Teil­nah­me und den Ein­satz bedankt.

Neu­es Material

Im Rah­men der Übung konn­te so bei 6 Grad und Regen die Gele­gen­heit genutzt wer­den, die neu­en wet­ter­be­stän­di­gen Ein­satz­ho­sen zu tes­ten. Dank der Zusam­men­ar­beit mit Sport Zopf aus Bad Goi­sern und der För­de­rung der Orts­stel­le konn­ten die neu­en Orto­vox Hosen an die Mit­glie­der über­ge­ben wer­den – ein gro­ßes Dan­ke dafür.

